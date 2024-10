«Han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente». Así ha justificado este jueves Rafa Nadal su retirada del tenis profesional. En este punto, ha explicado que considera que «no he sido capaz de jugar sin limitaciones».

El tenista manacorí ha reconocido que ha sido una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en este vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar».

Nadal ha resaltado que «me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país, creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004». El mallorquín ha asegurado que se siente un «súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir».

Agradecimientos

Gran parte de la despedida del mejor deportista ha estado destinada a los agradecimientos. La industria del tenis, sus compañeros y su familia. «Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil porque ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos en los que los he necesitado; momentos muy malos y muy buenos... Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar».