Rafa Nadal dice adiós. El tenista mallorquín de 38 años ha anunciado oficialmente este jueves su retirada de las pistas a través de un emotivo vídeo. La Final a 8 de la Copa Davis será su último torneo como tenista profesional, en Málaga del 19 al 24 de noviembre. «Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión», ha anunciado.

Tras un año marcado por los problemas físicos y en el que los Juegos Olímpicos de París -donde fue protagonista de la ceremonia inaugural y disputó las competiciones individual y de dobles- sirvieron de colofón a una trayectoria única, el tenista de Manacor, para muchos el mejor deportista español de todos los tiempos, ha anunciado su retirada definitiva de las pistas. Una decisión esperada y cuya fecha únicamente él conocía, anunciándolas a través de las redes sociales a sus 38 años y después de haber ganado 22 torneos del Grand Slam, dos oros olímpicos y 92 títulos a lo largo de su carrera, además de haber sido número uno del mundo durante muchas semanas. «En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado a poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar», asegura.

Con una cita anunciada en unos días en Arabia Saudí e inscrito para disputar la fase final de la Copa Davis, el final de la carrera de Nadal ya es un hecho, dejando tras de sí, un palmarés que va más allá de sus 14 títulos de Roland Garros y una larga serie de torneos Masters 1000 o cinco Copas Davis y un récord de 1080 victorias y 227 derrotas. Abanderado en la ceremonia inaugural de los Juegos de Río 2016, premio Príncipe de Asturias en 2008 y poseedor de la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y del Trabajo, Nadal ha sido la gran referencia del deporte español durante los últimos tres lustros, protagonizando una espectacular rivalidad deportiva con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

«Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004», en la que logró el título junto a su hoy entrenador, Carlos Moyà. «Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir», añade, agradeciendo a «toda la industria del tenis, todos los compañeros durante tantos años. He pasado muchas cosas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida», refiere a la par que aparecen imágenes de sus grandes amigos y rivales: Djokovic y Federer.

Para su equipo tiene palabras también el tenista. «No son trabajadores, son amigos. Han estado en todos los momentos en los que los he necesitado. Momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos en los que he tenido que apretar, que he tenido que aflojar. Hemos vivido tanto que es difícil de explicar», comenta Nadal en su intervención.

Al igual que para su familia, que «lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos. Ha sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo cada día meda una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar». «Mi hermana, mi tío, la razón por la que empecé a jugar a tenis. Gracias a él he podido superar muchas situaciones difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de forma especial», asegura el tenista.

Y finaliza emocionado asegurando que «todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Me he esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto», apareciendo imágenes de su derrota en París ante Zverev en su despedida de Roland Garros, donde semanas después disputó los Juegos Olímpicos, cayendo ante Djokovic en individuales y en cuartos de final en dobles, formando pareja ante su sucesor, Carlos Alcaraz. Adiós a una leyenda.