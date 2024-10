El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que «cosas» fuera de su «control» han «limitado» su carrera en el Gran Premio de Australia, donde no ha conseguido terminar por una caída, y ha afirmado que aunque empezó el fin de semana «con mucha confianza» las sensaciones «no mejoraron».

«Cosas fuera de nuestro control han limitado nuestra carrera de hoy. Entramos en el fin de semana con mucha confianza, porque me gusta mucho este circuito, pero nuestras sensaciones no mejoraron. Al final de la carrera, he querido adelantar a Aleix Espargaró porque he visto que venía Nakagami, pero la parte trasera se movía mucho y me he caído», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

A pesar de todo, el balear afirmó que está «bien». «Vamos a la próxima carrera con el objetivo de hacerlo lo mejor posible, como siempre. Es todo lo que podemos hacer, seguir trabajando para el futuro», indicó respecto a la próxima cita, el Gran Premio de Tailandia.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, se mostró «satisfecho» con su fin de semana. «Estoy bastante contento. La carrera ha sido increíble, el ritmo ha sido increíble y cuando pilotas aquí con el sol que hacía, es un placer. La salida ha sido un poco caótica, he perdido algunas posiciones y he tenido que trabajar muy duro para calentar el lado izquierdo del neumático, lo que ha impedido que pudiéramos luchar en la salida», manifestó.

«Cuando ha estado listo, he podido ser muy competitivo en los tiempos, pero los otros pilotos estaban bastante lejos. Mis sensaciones mejoran en cada carrera y ya estoy muy motivado para la próxima. Cuando miramos el panorama de la temporada, tenemos que estar contentos de dónde hemos llegado», concluyó.