El exdirector del equipo de Fórmula 1 Haas, Günther Steiner, ha publicado 'Sin filtro', su nuevo libro, en el que el dirigente italiano recuerda su «viaje salvaje» a través de sus diez años al frente de la escudería estadounidense en el mundial de Fórmula 1 con estilo franco, directo y repleto de anécdotas.

Günther Steiner vuelve con la publicación de su segundo libro: 'Sin filtro', en el que el italiano narra un viaje salvaje a través de sus diez años al frente de la escudería Haas en la Fórmula 1, desde la idea de crear un nuevo equipo de Fórmula 1 hasta su salida a finales de 2023.

El exdirector de Haas lleva al lector a los 'pit lanes' de los circuitos, pero también a la 'jungla' de las reuniones con ejecutivos, patrocinadores y comentaristas. Todo ello para explicar con un estilo franco y directo los grandes desafíos y los pequeños detalles que mantienen en marcha a un equipo de Fórmula 1.

«He creado más drama que todas las óperas italianas juntas, me he divertido muchísimo, he recorrido más de un millón de kilómetros volando por todo el mundo. En serio, chicos, ¿estáis listos? Va a ser una montaña rusa», cuestiona Steiner a sus lectores.