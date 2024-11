Menorca quiere su torneo de tenis profesional, lo que podría cristalizar durante o a partir del próximo año 2025. El evento, que sería una de las citas que comprende el calendario del Challenger Tour de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) –el circuito secundario de tenis profesional organizado por la ATP–, de convertirse en realidad vendría a ocupar el lugar que entre 2019 y 2023 desempeñó en la Isla el Open de Menorca de pádel en lo que refiere a tener un acontecimiento deportivo de impacto internacional en suelo insular.

No en vano desde la firma Biosport, que junto con el Consell conformaría la organización de la cita si la negociación para acogerla finalmente fructifica, ya se anunció durante el pasado verano el compromiso de, una vez resultó inviable prolongar en el tiempo la competición internacional de pádel en la Isla, desde hace un par de años bajo el manto de Premier Padel, contar con la celebración de otro acontecimiento de primer orden en Menorca.

De hecho, el Consell, dentro del incremento de su presupuesto para el curso 2025, ya ha aprobado una partida de 400.000 euros a ese efecto, si bien cabe precisar que por el momento todo son conversaciones y en ese marco, por ejemplo, no se habría decidido ni la fecha del torneo (aunque todo apunta a que no será en los primeros dos meses de 2025, en tanto que la Isla no figura en el calendario de la ATP, que ya tiene definido el recorrido del Challenger de enero y febrero), ni el enclave o poblaciones menorquinas que lo acogerían (celebrar una cita de tales características exige contar con varias pistas de tenis, entre otras infraestructuras) ni tampoco la superficie sobre la que se jugaría (que sería quick o arcilla presumiblemente.

Decisión

Tales aspectos se decidirán una vez las conversación o negociación entre la ATP y el frente que forman Biosport-Consell se convierta en un acuerdo formal. A partir de ahí, el tiempo dirá, pero el escenario es evidente; Menorca quiere su torneo de tenis de primer nivel.