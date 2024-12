El piloto español Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, ha asegurado que, «después de ser campeón del mundo, todo lo que venga es un regalo», y ha explicado que tiene «potencial para más Mundiales», además de afirmar que afronta «un gran reto» con su llegada a una nueva fábrica, Aprilia.

«Tengo 26 años, veremos qué pasa con mi carrera, yo espero disfrutar mucho lo que me queda. Después de ser campeón del mundo todo lo que venga es un regalo, pero tengo que seguir luchando, aprendiendo y tengo aún potencial para más Mundiales», señaló a su llegada a la gala de los Premios AS del Deporte.

Además, desveló qué ha cambiado en su día a día el haber conseguido el título mundial. «A nivel personal no me ha cambiado nada, a nivel profesional, sí. Ahora tenemos que disfrutar del momento, pero también tenemos por delante un gran reto, así que veremos cómo va», dijo. «Será un gran reto el que tendremos por delante, veremos en febrero cómo empezamos el año y a partir de ahí deberemos intentar seguir construyendo», indicó.

También aseguró que ahora tiene «tiempo para descansar». «Dentro de unas semanitas sí empezaré otra vez con los entrenamientos, en febrero empezamos ya, así que no hay tiempo de parar. Veremos cómo se da el inicio de temporada, pero sí que es verdad que ahora hay que parar un poco y ver lo que hemos conseguido», apuntó, desvelando qué le pide al 2025. «Estar ilusionado, ser feliz y poder disfrutar de mi nueva experiencia en una nueva fábrica», añadió sobre su llegada a Aprilia.

En otro orden de cosas, el madrileño valoró las declaraciones de Marc Márquez, que afirmó que no tiene tan buena relación con él como para quedar para tomarse un refresco. «Sí que hemos tomado alguna en el pasado, hemos estado incluso entrando juntos hace poco. Está claro que nuestra relación es totalmente profesional, pero el respeto siempre está», expresó.

Martín también explicó a quién le dedica el Premio AS que recibe este lunes en Madrid. «Se lo quería dedicar a mi chica, porque ha sido una sufridora; siempre está detrás de las cámaras, así que hoy era para ella», subrayó.

Por último, no eludió hablar de la polémica suscitada por su presencia en La Resistencia de David Broncano y las críticas por el supuesto boicot de El Hormiguero. «Ha sido espectacular la repercusión que he tenido, quien no sabía que era campeón del mundo ya lo sabe, lo importante es eso. Me lo pasé muy bien en los dos programas y se conoció un poquito más de mí», concluyó.