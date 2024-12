El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) no descartó seguir corriendo en el Mundial más allá de 2026, cuando finaliza su contrato, porque mantiene «la esperanza» de tener «un coche rápido» y sigue «soñando» con ganar un tercer título, consciente de que 2026 es «probablemente» su «única oportunidad».

«Si 2026 va bien, nos lo estamos pasando bien y existe la posibilidad de correr un año más, estaré abierto a ello (seguir en la F1). No cerraré la puerta antes de tiempo. Pero no quiero pensar en eso, me tomaré cada carrera como si fuera la última y disfrutaré de cada segundo», reflexionó el asturiano en una entrevista a la BBC recogida por Europa Press.

Y es que, tras un 2024 de Aston Martin por debajo del nivel esperado, Alonso sigue «soñando» con ganar el tercer Mundial. «¿Por qué no? Sé que 2026 es probablemente mi única oportunidad porque 2025 es extremadamente difícil. La F1 es para soñadores, porque todo puede pasar», defendió.

«Probablemente, será mi última temporada en la F1. Porque mi contrato termina a finales de 2026. Es la hora de cumplir y la hora de la verdad. Muchas expectativas», expresó, aunque sin cerrarse las puertas a una renovación más allá de 2026, porque el asturiano no piensa «demasiado» en el asunto de la edad.

En 2026 tendrá 45 años, pero Alonso se siente «como si tuviera 25 o 30 años». «Me siento motivado, me siento fresco, me siento en forma para pilotar y para hacer el mismo entrenamiento que hacía desde hace 20 años, porque es la misma rutina más o menos», explicó, y la clave para él es una «disciplina de trabajo, entrenamiento y dedicación bastante extrema».

«Nunca he faltado a ninguna sesión de pruebas ni a ningún 'briefing' ni a ningún entrenamiento. Nunca he salido ni me he ido mucho de fiesta. Quizá los resultados están llegando ahora a mis 40 años, pero el punto de partida fue a los 20 o 30, cuando necesitas dedicarte a la F1 durante un largo periodo de tiempo para conseguir algunos resultados más adelante», agregó.

Gran parte de esa motivación es su deseo de tener un buen coche con el que competir por el título y «dominar» en F1. «Solo lo tuve en mi temporada con el Mundial de Resistencia con Toyota (en 2019-20). Esa temporada me di cuenta de lo maravilloso que podía ser tener un coche dominador también en la F1, porque podías lograr muchos resultados y conducir como quisieras», recordó.

«Toda mi carrera he pilotado coches que quizá no eran los mejores en ese momento, incluso mis dos Campeonatos del Mundo. En 2005, el McLaren era el coche más rápido, pero su fiabilidad era mala, así que lo compensamos con eso y ganamos el campeonato. Y en 2006, eran muy parecidos, pero el Ferrari y Michael (Schumacher) tuvieron demasiados abandonos, y yo gané el campeonato», analizó.

Así, Alonso mantiene «la esperanza de que será la temporada en la que pueda tener un coche rápido». «Mi confianza en mí mismo siempre estará ahí hasta que haya un día en el que no me sienta cómodo en el coche. Si me siento más lento que mis compañeros de equipo, o más lento de lo que creo que es posible con el coche, si llega esa fecha, probablemente levantaré la mano y dejaré de correr, porque no disfrutaré más», apuntó

Aunque con Aston Martin y su fichaje de Adrian Newey ha puesto las expectativas «altas» para 2026. El asturiano se une con el gurú de la aerodinámica después de que este dejara Red Bull tras 18 años, y Alonso cree en «el destino». «Parece que siempre me hacía perder la oportunidad. Pero llegó ahora al final de mi carrera y voy a seguir disfrutando todo lo que pueda, intentaré aprender de él», dijo.

«Tenemos un respeto mutuo. Intercambiamos algunos mensajes y hablamos de vez en cuando y parece que siempre conectamos. Nunca hemos trabajado juntos, pero siempre estábamos en la misma frecuencia cuando hablábamos en el pasado. Tengo muchas ganas. Y para Aston Martin es algo grande», concluyó.