En su misión de desarrollar el fútbol sala y llevarlo a una nueva dimensión en la Isla, el Club Atlético Mercadal Menorca Futsal organizará un campus de tecnificación este verano de la mano de Álex Verdejo, jugador que forma parte de la plantilla del Industrias Santa Coloma de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), donde se desenvuelve en la posición de ala.

El actual máximo goleador del equipo barcelonés con 9 dianas ofrecerá del 30 de junio al 5 de mayo una experiencia única a los jugadores y jugadoras del club, aunque también está abierto a cualquier joven cuya edad esté comprendida entre las categorías benjamín y juvenil y que esté interesado en inscribirse. «Queremos acercar el fútbol profesional a los inscritos y trabajar con los mejores. Vamos a traer a los mejores profesionales posibles para mejorar esta formación y que los inscritos tengan una gran experiencia», indica el coordinador de la entidad mercadalenca, Eric Sales.

Con actividades que pueden llamar la atención de varios interesados, como son aquellas en las que se enseña de qué forma se pueden aplican recursos propios del fútbol sala al fútbol 11, el campus quiere conseguir nuevos adeptos a este deporte que goza de un gran tirón en la península, pero que todavía busca hacerse un hueco en la Isla. «La idea es intentar aprovechar todos los recursos del fútbol sala y del fútbol 11. Queremos aprovechar la duplicidad de licencias, impulsar el deporte en sí e ir con ambas modalidades de la mano. Al fin y al cabo, la misión es brindar un servicio formativo a todos estos jugadores y jugadoras del Atlético Mercadal, abriendo las puertas también al resto de posibles interesados», señala el propio Álex Verdejo.

El ala catalán, que además es un veraneante asiduo en la Isla, contempla desde la distancia el crecimiento del Atlético Mercadal, donde le consta que se está «trabajando muchísimo» y, por lo tanto, «está en el camino correcto, aunque no es fácil». «Estoy en contacto permanente con Manolo Pérez, el presidente, y con Eric Sales, el coordinador, quienes me mantienen al día sobre toda la actualidad del club. Tienen todo mi apoyo en todo lo que pueda ayudarles para que sigan creciendo a nivel balear y, por qué no, también a nivel nacional», apunta el jugador del Industrias Santa Coloma.

El Club Atlético Mercadal Menorca Futsal quiere fomentar el fútbol sala en Menorca. | Josep Bagur Gomila

El Barça, invitado de honor

Por otro lado, el próximo mes de abril visitará la Isla el equipo infantil del Barça. La presencia de las jóvenes promesas de este transatlántico nacional y europeo se enmarca en la celebración de un torneo nacional de categoría infantil durante Semana Santa al que se sumarán otros siete equipos. También estarán presentes el Industrias Santa Coloma y la Escuela Deportiva Vivasports de Palma, entre otros potentes conjuntos del panorama español todavía por confirmar.

Dicha competición se disputará en un formato que aboga por una liguilla y eliminatorias, divididas en fase de oro y fase de plata. Cada equipo jugará 5 partidos a tiempo parado.