La estrella del pop Taylor Swift llegó este domingo al Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana, para apoyar a su novio Travis Kelce y a su equipo, los campeones Kansas Chiefs, en el Super Bowl LIX que estos disputan ante los Philadelphia Eagles. Swift, quien tiene una relación amorosa con el ala cerrada de los Chiefs desde septiembre del 2023, está presente en su segundo Super Bowl.

El primero fue en la edición LVIII del año pasado, en el cual festejó junto a Kelce en el campo la obtención del trofeo Lombardi que Kansas City le ganó a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. La interprete de éxitos como 'Shake it off', 'All too well', 'Anti-Hero' y 'Love Story' vistió un blazer en color blanco, blusa halter blanca, pantalón corto azul y botas por encima de la rodilla también blancas.

Desde la campaña anterior la cantante ha sido una asistente frecuente a los partidos que los Chiefs juegan en su hogar, el Arrowhead Stadium. Según palabras de Clark Hunt, propietario de Kansas City, desde que Swift y Kelce empezaron está relación su equipo ha visto un incremento en su número de aficionados.

«Creo que tuvimos algo así como un crecimiento del 30 por ciento en nuestra base de fanáticos, lo cual es bastante significativo, incluso para un equipo que ganó el Super Bowl. Así que definitivamente hay que darle a Taylor un poco de crédito por eso», afirmó Hunt el jueves pasado.

El dueño de los Chiefs subrayó que este incremento ha sido mayor entre las mujeres jóvenes. «Dimos un gran salto adelante el año pasado particularmente entre las fanáticas femeninas, específicamente entre las aficionadas más jóvenes», aseveró Hunt.

Además de Taylor Swift, entre las estrellas de la música, televisión y el cine que acudieron al Caesars Superdome para ver el Super Bowl LIX se encuentran Kevin Costner, Jay-Z, Bradley Cooper, Adam Sandler, Brenda Song, Macaulay Culkin y Paul Rudd.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus seguidores fueron los responsables de los abucheos de este domingo contra la cantante Taylor Swift durante el Super Bowl que enfrentó a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles. «La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift», dijo el magnate en un mensaje publicado en Truth Social, su red social. «Salió del estadio abucheada. ¡MAGA (»Make America Great Again«, la base trumpista) no perdona!», añadió.