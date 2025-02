Quedan unas pocas horas para que una de las parejas candidatas a todo este año en el Premier Padel 2025 abran temporada y lo hagan con un desafío muy claro y por el que se han unido: hacerse con el número 1 del planeta pádel femenino. La palista de Alaior, Gemma Triay, y la argentina, Delfi Brea, tras separarse este año de Claudia Fernández y Bea González respectivamente, abrirán 2025 estos días en la primera estación del Premier Padel: la Riyad Season P1 que se celebrará esta semana en Arabia Saudí. Una temporada en la que Triay y Brea confían plenamente la una con la otra para alzarse con el preciado número 1, complementándose en el 4x20.

A nada de abrirse el curso, la nueva compañera de pista de Gemma Triay, atendió en exclusiva al diario ‘Marca’, donde explicó cómo van sus primeras semanas con la menorquina: «Desde el primer día que entramos en pista estamos súper compenetradas. Pasa que claro, es un poco lo que hablábamos, en realidad ya nos conocemos desde hace muchos años, no jugamos juntas, pero nos vimos mucho tiempo, fuimos rivales mucho tiempo y eso también ayuda a conocerse», explica Brea Una Delfi Brea que sigue su batalla personal por ser número 1 del Premier Padel: «Lo vengo diciendo, incluso desde hace cuatro años, todavía no se me dio, pero sé que va a llegar. Y esa es la mentalidad desde cada enero que empiezan las temporadas. Otra cosa después ya es conseguirlo, pero tenemos puesta una exigencia alta porque me parece que somos dos jugadoras que podemos afrontarlo así», dice en el rotativo deportivo español.

Delfi Brea.

Una Brea que se ve en el mejor momento de su carrera y por ello se une a Triay. «Me parece que de acá a todo lo que mire para atrás, creo que siempre fui siendo mejor jugadora y me parece que todas siempre entrenamos para ser mejores. Seguramente sea mejor hoy que hace un año o hace dos años, y ahora lo importante es poder demostrarlo y poder salir a jugar y ganar», asegura Brea en ‘Marca’, con el reto de desbancar a Ari y Paula. «Tienen muchas cosas buenas juntas. Creo que tienen dos estilos de juego que se acoplan muy bien. Paula es zurda, que no es un dato menor para mí en el pádel, creo que es algo muy condicionante para el rival. Son unas grandes competidoras que se entienden a la perfección y por eso están ahí».