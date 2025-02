El circuito de Buriram, en Tailandia, acogerá este miércoles y jueves los dos últimos días de test de pretemporada en la categoría de MotoGP, dos jornadas importantes para los equipos de cara a afinar lo mejor posible sus motos y sus nuevos pilotos a algo más de dos semanas para el inicio del campeonato en este mismo escenario.

Los pilotos de la parrilla de la categoría 'reina' vuelven a citarse unos días después de mostrar sus primeras cartas en Sepang, donde tuvieron el estreno oficial de la pretemporada que confirmó el aparente dominio de Ducati, el posible resurgir de Yamaha y las dudas y el infortunio de Aprilia.

La marca de Noale no pudo colocarse entre las mejores en el trazado malayo y además vio como su fichaje estrella, el actual campeón del mundo Jorge Martín sufría una fuerte caída el primer día y tenía que volver a Barcelona para pasar por el quirófano por una fractura en la mano, por lo que no estará en Tailandia para seguir trabajando con una moto que, de momento, no ha podido estar a la altura de las punteras. Sí podrá estar el también español Raúl Fernández, del equipo satélite de Aprilia, el Trackhouse, y pese a una fractura del dedo meñique de la mano izquierda.

Sin la presencia de Martín, las miradas volverán a estar puestas en la pareja oficial de Ducati, el italiano Francesco Bagnaia y el español Marc Márquez, aunque ninguno de ellos llegó a dominar la tabla de tiempos en los tres días de test de la semana pasada. En Sepang, el de Turín acabó con un tiempo más rápido que el de Cervera y una diferencia de algo más de medio segundo.

Pero el doble campeón del mundo de MotoGP no se marchó de Malasia como el más rápido, honor que le correspondió a otra 'Desmosedici', del equipo satélite Gresini Racing, y a otro Márquez, Alex. El piloto catalán demostró que la moto de 2024 de la fábrica de Borgo Panigale es competitiva y estuvo siempre en los puestos punteros, acabando por apenas siete milésimas por delante de 'Pecco'.

Y junto a las Ducati, donde el italiano Franco Morbidelli, de la estructura de Valentino Rossi, también brilló, sobresalió el buen hacer de la Yamaha oficial de Fabio Quartararo. Tras dos años lejos de los mejores, el francés parece que cuenta con una buena 'M1' y ahora tratará de confirmar sus buenas sensaciones en Sepang, donde fue el tercero más rápido y siempre estuvo arriba en la tabla de tiempos.

El equipo oficial de Honda también dio síntomas de mejoría respecto a las últimas temporadas gracias al español Joan Mir, mientras que KTM solo asomó algo la cabeza el último día con el murciano Pedro Acosta, mientras que entre los 'rookies' sobresalió el también murciano Fermín Aldeguer, compañero de Alex Márquez.