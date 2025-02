El Circuit de Barcelona-Catalunya tendrá el Gran Premio de Catalunya de MotoGP hasta 2031 porque «merece» tenerlo y porque, a tenor de la empresa organizadora del campeonato, Dorna, «se lo ha ganado» por su implicación histórica, su gestión y por la gran organización del pasado GP Solidario montado en apenas 15 días tras la cancelación, por la dana que azotó Valencia, del GP de la Comunitat Valenciana de 2024, en un acuerdo que según desveló el Govern permitirá tener un retorno de unos 125 millones de euros anuales --por MotoGP-- y con una inversión evolutivo que parte de 12 millones de euros.

Después de que el conseller de Empresa y Trabajo del Govern y presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper, confirmara el miércoles que MotoGP seguiría en Barcelona y Catalunya hasta 2031, este jueves se llevó a cabo en el nuevo 'Pit Building Terrace' del trazado, sobre la recta de meta, el acto público de presentación de un acuerdo que permitirá tener, desde 2027 hasta 2031 --el anterior acuerdo está vigente desde 2022 y hasta 2026-- un Gran Premio de Catalunya de MotoGP de forma «continuada e ininterrumpida».

Una presencia fija en el calendario del Mundial de motociclismo que el Circuit de Barcelona-Catalunya «se ha ganado» a tenor de Dorna, empresa organizadora, y su CEO, el catalán Carmelo Ezpeleta. «Para nosotros es un día muy importante. Gestionamos el Mundial desde 1992 y no es casualidad que el acuerdo final de la gestión de Dorna del Mundial se firmara aquí, durante el primer GP de Fórmula 1 en Montmeló. El recorrido es largo y siempre hemos estado aquí, en un circuito al que ayudé a construir. Y estaremos unidos hasta 2031 con el GP Catalunya», se sinceró.

Pero, en un momento en el que muchos países apuestan fuerte por las motos y hay muchos cambios en el calendario y en los Grandes Premios, ¿por qué Barcelona y Catalunya estarán hasta 2031 en el calendario? Según Ezpeleta, por varios motivos. «Barcelona se lo ha ganado. Desde 1992 estamos aquí, todo ha salido muy bien, el GP Solidario fue el mejor de 2024 y sin duda Barcelona tenía que estar en el calendario. Barcelona-Catalunya tiene contrato hasta 2031 sin rotaciones y estará porque se lo merece», aseguró. «En Catalunya hay que estar», recalcó.

Catalunya tiene Gran Premio como tal, con esta nomenclatura, desde 1995 pero desde 1992 está en el calendario --empezó como GP de Europa--. Y ahora seguirá siendo parte importante del campeonato. «La conexión ya era buenísima pero con el GP Solidario fue especial. Tras la desgracia de Valencia, teníamos la obligación de hacer una carrera más porque el campeonato estaba por decidir. Desde el primer momento el Circuit dijo 'estamos aquí'. Fue una situación especial, y cuando se sepa que firmamos este acuerdo toda la familia de MotoGP estará muy contenta. Trabajaremos juntos, más unidos que nunca, y seguro que será un éxito», auguró Ezpeleta.

Un retorno esperado de 125 millones anuales

Por su parte, el conseller de Empresa y Trabajo del Govern, Miquel Sàmper, que ejerce también de presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, celebró un acuerdo sellado con «discreción». «Discreción, silencio, y esto se ha sabido cuando se tenía que saber. Para que pasen cosas, se debe ser discreto y con la voluntad de que se llegue a un buen final. Las negociaciones no son fáciles, el señor Ezpeleta recibe la presión de muchos circuitos y si Dorna ha decidido al final que se haga el GP en este circuito es por nuestra competitividad y sobre todo porque hemos sido capaces de hacerlo con esta voluntad de discreción», manifestó.

En cuanto al retorno económico, el conseller desveló las cifras aproximadas que conlleva este acuerdo. Primero, con una inversión en forma de canon pagado a Dorna de unos 12-14 millones de euros anuales y, después, con un retorno económico esperado para esta cita de motociclismo de unos 125 millones de euros. «Tiene un retorno muy importante, el Govern está muy contento y decimos con contundencia que lo hacemos con total seguridad de que se tenía que hacer. El canon y la inversión que se tiene que hacer tiene un retorno muy positivo para la ciudadanía», señaló Sàmper.

«El canon será de 12-14 millones de euros anuales, el mismo que en todos los Grandes Premios y se va a pagar de forma progresiva. Se van a ir actualizando con el paso del tiempo en estos años. Y hay un retorno económico muy importante, estamos ya sobre los 500 millones de euros de retorno (anual y global) en comercio, en el sector de la automoción o en turismo. En concreto, el 25% del retorno es de MotoGP y estaríamos hablando de casi 125 millones de retorno sobre esos 500 gracias a MotoGP», explicó el conseller.

La renovación de la f1 pasará por la discreción

Preguntado por si la Fórmula 1, siguiendo esta buena noticia de MotoGP, también renovará con el Circuit de Barcelona-Catalunya, aseguró que son optimistas. «El éxito de la firma de este contrato es la discreción y aunque soy conocedor de que todos tenéis ganas de tener información de esto, mantendremos la misma estructura de negociación. Nos ha ido bien en MotoGP y es la única forma para que nos vaya bien en la F1. Somos optimistas siempre, en la F1 y en cualquier negociación. Hay optimismo pero no podemos ni debemos decir nada», señaló.

«Cuando llegué a la conselleria, había muchas carpetas y dos eran deportivas; MotoGP y F1. Desde entonces se ha trabajado de forma diaria en los dos eventos. Aquí tenemos un ejemplo de éxito de una negociación discreta. Ha habido centenares de reuniones y llamadas y el éxito de MotoGP es no hablar. Me cuesta mucho no contestar, pero pido que se entienda que si queremos que la F1 siga en Catalunya debemos seguir en esta línea negociadora», explicó Sàmper.

El presidente de Fira Barcelona y Fira Circuit, Pau Relat, aseguró como gestores del Circuit están encantados con tener más actividad asegurada. «El acuerdo que se acaba de firmar tiene especial relevancia por tres motivos; porque es un acuerdo que da garantía de continuidad del GP de MotoGP en el Circuit y da continuidad a 33 años de celebración de la prueba y se alarga 5 años. Por la confianza que deposita Dorna en el circuito, puntero en el mundo, y por la responsabilidad que nos interpela a los gestores del circuito, una Fira Circuit que gestiona el trazado desde enero y lo hace con excelencia», explicó Relat.