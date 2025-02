Tita Llorens está a punto para intentar su nueva travesía épica, sin traje de neopreno, a 3.800 metros de altitud y en unas aguas del lago Titicaca que apenas llegan a los 12 grados de temperatura. Será este sábado cuando la nadadora de Ciutadella se lance a las aguas de Bolivia para intentar llegar hasta Perú, en un total de 20 kilómetros a nado y en unas condiciones muy duras. La insular se acaba de preparar ya desde tierras sudamericanas para su último gran desafío que es cruzar el lago Titicaca. Será una de las travesías más cortas para Llorens pero en difíciles condiciones para unir los puntos entre Yampupata (Bolivia) con Yunguyu (Perú).

Tita Llorens, que el 2017 fue reconocida en la categoría de Reto del Año por la World Open Water Swimming Association (WOWSA), tras unos primeros días en Bolivia de intensas lluvias en la zona donde intentará su nueva odisea desafío, ha ido probándose estos días en el agua, como este jueves, «que nadé unos 15 minutos porque realmente lo que quería era probar sensaciones, ver cómo estaba en cuanto a respiración y demás con el agua tan fría», nos explica a ES DIARI, Llorens.

A prácticamente 3.800 metros de altitud, Tita Llorens está viviendo su primer contacto con las gélidas aguas que intentará cruzar este sábado. «Antes, la idea es entrenarme de nuevo en el lago unos 30 minutos», avanza desde Bolivia. «El tiempo que se anuncia no es demasiado bueno, de bastante lluvia, aunque he visto que la meteorología es muy variable en este país», nos explica Llorens, que confirma que se siente «bien. Mi preocupación era la mezcla de la altitud y las aguas tan frías cómo me va y parece que no me irá mal aunque no quiero forzar mucho, para que no me falte el aire», analiza.

Y es que lo que quiere realmente Llorens es entrar en el agua y empezar la travesía, «cuando será ya todo diferente. ¿La temperatura? La noto más o menos como en Menorca y la imaginaba aún más fría; de momento aguanta y quizás sí más adentro se enfría algo más».