Fabià Sintes (7 – 3) vuelve a ponerse las guantillas este sábado en Bilbao (23.55h. aproximadamente) para enfrentarse al neerlandés Cherif Larossi (4 – 3) en WOW 16.

Después de lograr una fulminante victoria por K.O técnico en menos de dos minutos el pasado mes de noviembre en el «Llescas i Sobrasadas 2» de Maó frente a Mohamed El Goundeuz (0 – 0), ‘El Potro Menorquín’ tiene ante sí la oportunidad de lograr su octavo triunfo profesional, que además significaría el cuarto consecutivo, y seguir avanzando en el panorama nacional.

Sintes reta a Mochetti con la mirada en el combate del año pasado en el Palacio Vistalegre. | Marcos Arjona



Preparación

Para este combate, el luchador menorquín ha llevado a cabo su campamento de entrenamiento en diferentes clubes: Levium Armorum Team (Menorca), MMA BCN Team (Barcelona), Sutemi MMA (Sevilla) y AFC Villalba (Madrid).

Durante la preparación, Sintes ha contado con la ayuda de grandes figuras nacionales como Enrique Wasabi, Ray Boixader y Hecher Sosa (11 – 1), quien es uno de los luchadores españoles con más opciones de entrar en la UFC, la mayor compañía de artes marciales mixtas del mundo.

Además, Sintes también ha contado con sus dos grandes compañeros: Mattia «El Humilde» Giordano (2 – 1) e Ignacio Capella (8 – 2), quien encabezará el siguiente evento de WOW el próximo mes en Madrid.

Antecedentes

The Way of Warrior FC, probablemente la mayor promotora de MMA en España, retransmite sus eventos desde hace un año por el canal oficial de la UFC, UFC Fight Pass. En el antecedente de mayo del año pasado, la primera ocasión de Sintes en dicha promotora, el insular ganó por decisión unánime (30 – 27) en el WOW 14 celebrado en Madrid ante el artista marcial mixto italiano Pietro Mochetti (2 – 1).

El adversario de ‘El Potro Menorquín’ para este combate, Larossi, resulta ser un joven luchador de tan solo 23 años, pero con un futuro prometedor. Nacido en Países Bajos, pero de origen mauritano, Larossi llega en un muy buen estado de forma tras lograr tres victorias consecutivas por finalización.

Se trata de un luchador zurdo, atributo que siempre incomoda a los contrincantes, y con un striking elegante en el que combina golpes muy precisos con patadas, puñetazos, codos y rodillas. Principalmente se trata de un finalizador, ya que todas sus victorias han sido por K.O. o sumisión.

Oportunidad

El escenario para conseguir el octavo triunfo es casi inmejorable para Sintes, ya que delante tendrá un Bilbao Arena abarrotado tras haber sido vendidas con antelación todas las entradas disponibles. El evento comenzará a las 18:30 horas y la cartelera principal a las 23:30h. El duelo del menorquín será sobre las 23:55 horas aproximadamente y será retransmitido por Movistar+.