Otra gesta en la saca sin precedentes y que nadie todavía había logrado para la nadadora menorquina, Tita Llorens, que este fin de semana ha conseguido unir los puntos entre Yampupata, en Bolivia, y Yunguyu, en Perú, nadando en el mítico lago Titicaca y cubriendo 20 exigentes kilómetros, sin traje de neopreno. Y con un tiempo total de 7h:12’, que hubiese podido ser algo menos aunque las condiciones de este lago eran mucho más delicadas que en otras travesías de la ciutadellenca.

Llorens llegaba entre aplausos y una cálida recepción a tierras peruanas después de nadar a brazada firme en las gélidas aguas, a 14 grados de temperatura y 3.800 metros de altitud. Una distancia que nadie había logrado todavía por las complejas condiciones y que la menorquina lo hacía sufriendo en algunos tramos pero saliendo del agua, ya en Perú, fresca y sí, orgullosa por la que había vuelto a liar, pisando tierra firme a las 21:42 horas de la noche peruana. Llorens se lanzó al agua a las 14:30 horas (hora local) desde la pequeña localidad boliviana, de donde el mismo ayuntamiento la bendijo y le lanzó flores entre vítores, para, entrada la noche, pisar tierra firme. Algo más de siete horas nadando en unas condiciones muy complicadas, más sin neopreno, y que, si bien 20 kilómetros para Llorens sabían a poco, sí que fueron «durillos», por el tiempo que hizo de fuertes lluvias y la altitud del lago Titicaca. «Te llegas a plantear, ¿qué hago aquí», bromeaba, después que en Yunguyu, fuera recibida por las autoridades locales y por numerosos curiosos que quisieron aplaudir y corresponder a la menorquina por su enésima gesta inédita.

Sus primeras palabras

«La verdad es que ha sido una travesía bastante dura desde Yampupata mismo y en este arranque la lástima fueron los olores que había en el agua, algo turbia. Tenía miedo de no tragar agua y me descompuse un pelín», detallaba Llorens, quien estuvo acompañada en todo momento– junto a su barca personal y con su pareja, Siscu Pons siempre al lado– primero por la Armada Boliviana y ya en la frontera, por la Peruana, con tres militares, junto a una zodiac con dos buzos. «Realmente fue algo que me dio mucha tranquilidad», reconocía.

Uno de los aspectos que complicó más la gesta de Llorens fue la barca guía, «que soltaba un humo que me desbarató al inicio. Eso sí, en estas dos primeras horas pienso que nadé bastante bien pero luego empecé a tener este mal estar, culpa del humo, que me hizo ralentizarme», recordaba ayer para «Es Diari». Otro de los aspectos claves, la comida, «lo que me daba mucho respeto, ya que no me encontraba muy a tono del vientre, influyendo también en este sentido el frío, que me lo encoge», detallaba la nadadora, de regreso.

Sin bien finalmente el agua estuvo a 14 grados, fuera eran 10º, junto a las fuertes lluvias por momentos. «El día no fue del todo bueno pero la pude acabar. Yo iba muy bien preparada y los ritmos de los últimos entrenamientos eran buenos pero el día de la travesía todo puede cambiar; hay mil factores a tener en cuenta y esta vez fue tragar humo», continuaba. «Tema altitud bastante bien, creo que puedo decir que no noté en ningún momento falta de aire. Eso sí, agua fría a 14º, como suele estar en casa, temperatura exterior de 10º con lluvia y poca visibilidad, lo que llega a entrar. En la temperatura igual sí se nota también la altitud, puede que te entre más el frío o lo sientas más», relataba. Ya en Perú, en la playa, gran recibimiento a Llorens, «casi todo el pueblo y el Ayuntamiento. No estaba muy a tono y me impresionó tanta gente, abrazos y periodistas. Muy contenta de todo».