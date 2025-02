El Real Club de Polo de Barcelona albergó la primera competición nacional del curso de Doma Clásica con su Gran Premio, en el que Villa Equus donde compite la amazona de Ciutadella, Cristina Torrent, destacó en el CDN3* con la dirección de la amazona olímpica, Bea Ferrer-Salat. Sus binomios mostraron el buen trabajo que se lleva a cabo en tierras catalanas y Torrent compitió de manera sobresaliente con tres caballos, dos de ellos en la categoría San Jorge e Intermedia I. Con dos grandes equinos como ‘Kadanz’ y ‘Fideniro 27’, la menorquina fue segunda y cuarta.

La amazona ciutadellenca además debutó en España con ‘Fendi T’, caballo miembro del equipo olímpico español de los Juegos de Tokio 2020 con Severo Jurado. Hizo dos segundos puestos en Gran Premio y en Gran Premio Especial para luego, la misma Ferrer-Salat, destacar la buena evolución del caballo y el gran trabajo de Torrent.

«’Fendi T’ me hizo disfrutar»

«No podíamos empezar mejor la temporada. ‘Fendi T’ me hizo disfrutar de mi primer Gran Premio y no lo pudo hacer mejor quedando segundos los dos días, llegando al 70,8% en el GPS y con ‘Nick’ conseguimos el segundo en la San Jorge con un 69,3% y aunque el segundo día no fue tan bien, también estoy muy contenta de su evolución en los concursos», decía Torrent, orgullosa, en sus redes sociales. Con ‘Fideniro’, también en la San Jorge e Inter I, «quedé muy contenta del último día, cuarto con un 67,9%. Mucho trabajo por delante todavía pero con mucha ilusión puesta en todos nuestros caballos», cerraba Torrent.