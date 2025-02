Bet Salom (Maó, 36 años) fue internacional con España desde 2005 con el equipo absoluto de gimnasia rítmica, llegando a disputar los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 para hacer historia en el deporte menorquín. Estos últimos años ha sido directora técnica de la Federació de Gimnàstica de las Illes Balears y se ha seguido formando como jueza internacional; además, es la directora técnica del BS Menorca Rítmica.

Siempre muy vinculada a la gimnasia, la mahonesa– tras dimitir de DT de la Balear, «debido a algunas desavenencias con la dirección», señala Salom–, decidió presentarse y con éxito a las últimas elecciones a la presidencia de la Federació Balear, tras la dimisión de Maria Bibiloni, a mitad del ciclo olímpico. Sustituida temporalmente y en funciones esta por su vicepresidenta, Laura Ramos, ahora Salom entra con fuerza, a partir de su contrastada experiencia y decidida a profesionalizar la gimnasia e impulsar a Menorca.

¿Cómo se produce su nombramiento en la Balear una vez se convocan las elecciones?

—La verdad, la sorpresa fue obtener 48 avales de los 60 clubes de las Illes, lo que hizo innecesario llegar a las elecciones, ya que la otra persona que se postulaba no pudo reunir los 15 avales mínimos requeridos. Así que me convertí en candidata única.

¿Qué la ha motivado a aceptar este cargo y con qué retos lo asume personalmente?

—Llevo muchos años vinculada a la gimnasia y he tenido la suerte de pasar por todos los estamentos del deporte: como gimnasta base, deportista de élite, gimnasta olímpica, técnica, fundadora y directora técnica de un club y también como juez. Esta experiencia me ha dado una visión amplia de la gimnasia y me gustaría poder aportar todo lo aprendido para resolver los problemas que enfrenta cada estamento. Además, deseo promover la gimnasia en niveles base y ayudar a los deportistas a llegar a lo más alto.

La exolímpica Bet Salom, en una imagen de archivo.

Con la experiencia que tiene usted, ¿cuáles serán sus principales desafíos como presidenta balear?

—Tenemos varios objetivos importantes por cumplir. Me gustaría estructurar la gimnasia desde la base hasta la élite, crear un proyecto de Comunidad, promocionar este hermoso deporte y acercarlo a más personas. También es fundamental profesionalizar a los técnicos y jueces.

¿Habría imaginado algún día asumir el liderazgo de la gimnasia de su tierra?

—Tal vez no lo había planteado de forma tan concreta hasta este último medio año pero ahora, con la formación, la experiencia, las ganas y la situación personal adecuada, creo que estoy en el momento idóneo para hacerlo. La gimnasia es mi pasión, y este es el siguiente reto.

En Menorca, ¿de qué salud goza el mundo de la gimnasia a día de hoy?

—Temporada tras temporada podemos ver como crece, tanto la afición como las licencias. Esto es una excelente noticia, ya que nos da una base sólida para construir un proyecto ambicioso en Menorca que nos ayude a mejorar el nivel y a situarnos en una posición destacada, tanto a nivel balear como nacional.

¿Tendrá una dedicación especial a su Isla y qué piensa personalmente que nos falta aquí?

—Creo que tanto Menorca como Eivissa han sido históricamente las grandes olvidadas. Siendo de aquí y habiendo vivido en primera persona las dificultades que enfrenta un deportista para crecer en la Isla, me gustaría poder facilitar las cosas a los deportistas y clubes. Las tres islas forman parte de una misma comunidad y deben ser tratadas por igual. Confío en que las administraciones nos apoyarán para conseguirlo y espero que, en unos años, los deportistas de aquí, a pesar de las limitaciones, puedan tener las mismas oportunidades que los de otras islas.

¿Añora la competición de élite y siente envidia cuando ve a un menorquín en unos JJOO?

—Es un enorme orgullo ver a un menorquín en los JJOO. Yo repetiría la experiencia una y mil veces, así que quién sabe, tal vez en algunos años pueda vivirla desde otra perspectiva.

¿Tendremos una nueva Bet Salom en la Isla en un futuro? ¿Piensa que es posible?

—Ojalá. Desde la federación trabajaremos para ofrecer las herramientas necesarias que permitan a todos los gimnastas tener la oportunidad de llegar lo más lejos posible. Sería un gran orgullo ver surgir a alguien con el potencial de representar a Menorca a nivel internacional.