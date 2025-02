La localidad castellanomanchega de Manzanares (Ciudad Real) acogió el pasado fin de semana el Trofeo Nacional de Arco y Salud de sala 2025.

Esta competición está reservada a personas que hayan pasado por un cáncer de mama. El programa «Arco y Salud» de la Federación Española de Tiro con Arco, se inició en el Hospital Infanta Leonor a mediados e la década pasada con el objetivo de mejorar o prevenir el linfedema, una patología muy frecuente que se da como consecuencia de la mastectomía, a través de la práctica del tiro con arco.

Menorca se adhirió a dicho programa bajo el nombre de «Dona, Arc i Salut» en el añó 2019.

La Isla aporta 14 participantes

Entre el Club d’Arc Ciutadella y el Club d’Arc Mahó, Menorca aportó un total de 14 participantes para la prueba.

Estas se dividieron en dos categorías establecidas. Mientras que en la AS1 competían las mujeres con linfedema, en la AS2 lo hacían las mujeres que no sufren esta patología.

Las integrantes de la expedición menorquina.

Dos menoquinas estaban entre las 26 mujeres que formaban parte de la primera categoría, mientras que doce insulares se hallaban entre las 51 que compitieron en la segunda. Así pues, se batió el récord de participantes, siendo más del doble que en anteriores ocasiones.

Meritorio cuarto puesto

Al finalizar la serie clasificatoria, Margarita Pons (Club d’Arc Mahó) se colocaba en tercer lugar de la categoría AS1 con 564 puntos. Por su parte, Tere Company (Club d’Arc Mahó) conseguía la sexta mejor marca la categoría AS2 con 556 puntos.

El domingo se celebraba la fase eliminatoria, en la que Sonia Mestres (Club d’Arc Ciutadella) no pudo pasar de dieciseisavos al ceder con la subcampeona de AS1. Margarita Pons (Club d’Arc Mahó) pasó directamente a octavos al superar con solvencia a su oponente.

En cuartos no lo tuvo fácil, ya que necesitó la flecha de desempate para continuar su andadura hacia semifinales. Allí se midió con Mayte Reyes, contra la que no tuvo opción, quedando relegada a la lucha por el bronce. No tuvo suerte tampoco en esta ocasión, perdiendo la medalla contra Maripepa Rodríguez, arquera del club anfitrión de Manzanares, y conformándose finalmente con la 4ª plaza.

Miel en los labios

En la categoría AS2, las 32 mejores clasificadas se enfrentaron por parejas.

En la primera ronda de dieciseisavos, la menorquina Maria Fernandez cayó contra la que a la postre sería campeona. Josefa Roldán, Vanesa Cabrera y Pilar Reynés corrieron la misma suerte al finalizar el campeonato en 17ª posición.

Sí conseguían superar la primera ronda Rafaela Reurer (eliminando a la segunda clasificada del sábado), Yolanda Genestar, Pepi Batuecas, Tere Company, Marga Cardona, Maria Medina y Bea Pons. Todas ellas, excepto Teresa y Yolanda, caían finalmente en octavos.

En cuartos se quedaba sin opciones Yolanda Genestar (Club d’Arc Ciutadella), que no pudo superar su enfrentamiento con la andaluza Rosario Tizón, rematando en 7ª posición.

Por su parte, Tere Company sí superó su cruce de cuartos y derrotó a la misma Tizón en la semifinal para plantarse en la final por la medalla de oro. Allí no pudo con la también andaluza María Jesús Naveiro, por lo que la alaiorense ldel Club d’Arc Mahó se conformaba con una fantástica plata.