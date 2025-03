El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), primer líder del Mundial tras sus dos victorias en el inaugural Gran Premio de Tailandia, ha asegurado que se siente «confiado y con calma» en este inicio de temporada, y ha confesado su emoción por poder subirse al podio con su hermano Alex, segundo este domingo.

«Estoy supercontento de iniciar esta nueva etapa, intentaremos saborearla bien. Me emociona ver que estamos primero y segundo con Alex en MotoGP; dos hermanos no lo habían hecho nunca. Lo hemos trabajado todo el invierno y no sé si lo repetiremos, pero seguro que podios sí. He pensado en mi padre y en mi madre, que seguro que está llorando en casa», señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

En este sentido, se acordó especialmente de su familia, «lo más importante», y se sintió feliz de que su hermano Alex pudiese acompañarle en el podio. «Se lo ha ganado él. No me emocionaría si no estuviera en el podio, pero sé todo lo que ha trabajado. Poder compartir, aunque solo sea un fin de semana normal, sin lluvia ni caídas... Estaban todos excepto el campeón del mundo, Jorge Martín», apuntó. «Seguro que todos están muy felices, sobre todo mis abuelos, mi abuelo en especial que tanto lo seguía, lo estará viendo desde el cielo», añadió.

En otro orden de cosas, el de Cervera recordó que fue en Buriram donde había sido líder por última vez hasta este fin de semana. «Mi último Mundial lo celebré aquí en Tailandia, y desde ahí fue todo un infierno. El año pasado fue uno que disfruté muchísimo y este año me siento con velocidad. Me siento confiado y con calma. Si no puedo ser campeón este año, lo seré otro, que me quiten lo bailado. Me siento con esa tranquilidad y eso acompaña», subrayó.

Por último, explicó por qué fue superado por su hermano Alex (Ducati) en la séptima vuelta. «He visto que la presión de delante no bajaba durante las vueltas. He querido ajustar un poquito más y he visto que la presión no entraba y dije 'me van a penalizar'. Tenía tres vueltas de margen. Cuando he visto que ya había cumplido todas las vueltas, he atacado. He abierto el hueco, me he encontrado muy bien y me ha permitido poder salvar la situación», desveló.