Éxito a la Diada de les Illes Balears en el Hipòdrom Torre del Ram de Ciutadella, que recientemente ha inaugurado su temporada competitiva de este curso 2025. Este pasado fin de semana se celebró la jornada festiva de las Balears con la participación de 53 equinos repartidos en seis carreras. Jaimito de Jord sorprendió a los mejores, siendo la estrella de la jornada el caballo de las cuadras Sant Jordi, que se enfrentó contra seis caballos franceses y siendo el único participante nacional.

El hijo del sueco On Too Many y la italiana Canzone Om consiguió en Ciutadella su 29 victoria en su vida deportiva, logrando casi los ocho mil euros gananciales, todos conseguidos en Menorca.

Después de una salida taquicárdica al autostart, Hussardwictz cogió la primera posición hasta que dejó pasar al compañero de cuadras Espoir de Rep, con David Fernández. Jaimito de Jord, con el dorsal número uno, se quedó a la cuerda ‘cerrado’ durante todo el transcurso de la carrera, esperando así en los últimos 400 metros, donde Miquel Juan aprovechó la vía libre que le dejó Espoir de Rep para atacar por el interior y avanzar posiciones, hasta que en la última recta ya se encontraba en primera posición junto con el francés Embiez, que había atacado por el exterior ‘a hacer tres’, a falta de 500 metros.

Embiez no le pudo aguantar el remate final y se tuvo que conformar con la segunda plaza, con un tiempo de 1’18’3; el tercer lugar era para Hussardwicz, con Miquel Benejam, con un cronómetro de 1’18’5.

Jaimito de Jord cerró el ‘crono’ con una media de 1’18’1, coincidiendo con la mejor velocidad de la jornada.