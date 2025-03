El debut competitivo de la joven piloto de Ciutadella, Aroa Fernández, esta temporada 2025 deberá esperar unos días. El temporal de viento y lluvia que azotó España durante los primeros días de marzo ha tenido consecuencias en el mundo del motor y una de las zonas más afectadas fue el Circuito de Jerez Ángel Nieto, que quedó totalmente inundado y lo que provocó que la primera prueba del calendario del Campeonato de España de Superbike (ESBK) 2025 en la que debía participar Fernández se haya aplazado a los días 5 y 6 de abril. La grava de algunas de las curvas de Jerez se inundaron con agua y barro e incluso la escapatoria asfaltada alguna sufrió levantamientos en el asfalto; unos problemas que requerirán trabajos de reparación para poder acoger de nuevo actividad en pista.

Entre Menorca y la península

La menorquina, que renovó a finales del verano pasado con el equipo I+Dent Racing Team en Supersport 300 y con su Yamaha R3 con la intención de seguir creciendo en su segunda temporada en la parrilla nacional lamentaba ayer para «Es Diari» no haber podido abrir 2025 en Jerez. «Y es más, este fin de semana corro de nuevo ahí en teoría y no es seguro», decía Fernández, lista para este Campeonato de España de Superesport SSP300. Un Nacional que enfoca la ciutadellenca, «con la intención de clasificarme lo más arriba posible para tener más puertas abiertas de cara al año próximo. Me veo mejor este 2025, el 2024 era mi primer año en circuitos largos y era un paso nuevo para mí», relata.

Aroa Fernández, que repite con la moto del primer año, sigue ejercitándose a caballo entre la península y el circuito de Castillo Menorca y Son Cardona Nou; unas filigranas para entrenar con unos mínimos que nos cuenta en este diario la prometedora piloto insular. «Las semanas que no compito entreno algo de motocross en el circuito de Maó y los fines de semana, dos días, en el Castillo Menorca, circuito muy técnico que me da mucho fondo para poder rendir bien en los circuitos largos», analiza. Y con algún punto negativo: «Los pasos por curva aquí son más lentos y me perjudica en circuitos largos, ya que paro mucho la moto en curva. Tampoco tenemos frenadas fuertes para practicar pero entrenando fuerte podemos sacar un as bajo la manga», avisa.