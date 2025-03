Marc Sintes dice adiós a Cancún con unas semifinales que valen oro

El sueño de Marc Sintes y Nacho Moragues se topó de bruces con la realidad en semifinales. En la ronda previa a la gran final del Torneo P2 de Cancún, la jovencísima pareja estaba obligada a jugarse la plaza de acceso a la misma contra el único tándem del top100 que ha hecho acto de presencia en tierras mexicanas: Juan Lebrón (número 8 del mundo) y Franco Stupaczuk (número 5).

La empresa se presumía harto complicada para el menorquín y su compañero valenciano, pero su excelente rendimiento hasta la fecha les había otorgado pleno derecho a soñar con la hazaña. Cabe recordar que, pese al boicot del top100, Sintes y Moragues se presentaban al torneo como la pareja 14. Por lo tanto, ya habían superado cualquier expectativa.

«No sé qué hacer, no llego»

La diferencia en el ranking entre ambas parejas se trasladó a la pista, sobre la cual Lebrón y ‘Stupa’ arrollaron por 6-1 y 6-2 a sus contrincantes. «Es como si me pesara cada pierna 100 kilos. No sé qué hacer, no llego. Noto que me ahogo», le confesaba Nacho Moragues a Marc Sintes.

El mahonés y el valenciano comprobaron de primera mano cómo es jugar contra la élite del pádel mundial. Y es que el resultado no se puede entender como una derrota, sino como una experiencia muy valiosa para Sintes y un aprendizaje de cara a su ya gran presente y su brillante futuro.