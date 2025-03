Es Castell C se proclama campeón de Menorca de Primera de ajedrez

Primer campeón del 2025 del Campionat de Menorca por equipos, en Primera; es el equipo C del Centre Cultural Es Castell, que con la victoria por la mínima (2’5-1’5) frente al equipo B del Sant Lluís, consigue el título y así reedita por tercer año consecutivo este entorchado, con Guillem Simó, Josep Martínez, Juan José Carretero, Santi Escandell, Jaume Salvador, Alfonso Maceda y Àlex Ferrando.

En segundo lugar se produjo un caso excepcional, con cuatro equipos con la misma puntuación (9 puntos): Alaior Es Mercadal C, Cercle Artístic C, Alaior Es Mercadal B y Alaior Es Mercadal D, deshaciéndose por el segundo desempate para Alaior Es Mercadal C.

En Preferent, cuatro equipos ya han acabado, con los otros cuatro en la segunda fase por el título, por este orden clasificatorio: CECA A (14 puntos), Los Boscos (11), Es Castell (9) y Alaior Es Mercadal (8). Estos disputaron entre ellos tres rondas más, donde parece ser que el Cercle Artístic de Ciutadella lo tiene todo su favor.