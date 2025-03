Jorge Martín: "El plan es estar en Catar"

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) aseguró que, después de sus caídas durante la pretemporada que le hicieron pasar por el quirófano, empieza «a ver la luz», por lo que su plan «es estar en Catar» para poder iniciar la temporada de motociclismo donde defiende el título mundial.

«No sé exactamente cuándo volveré. No estaré en Austin. El plan es estar en Catar, pero nada está determinado, así que todavía no lo sé. Estoy muy emocionado de volver a unirme a Aprilia, y de montar esa hermosa moto. Eso es todo lo que puedo decir. Ahora me encuentro mejor, así que espero estar muy pronto en las pistas», afirmó el piloto madrileño en un vídeo publicado en Instagram.

El actual campeón de la categoría de MotoGP compartió con sus seguidores una actualización de su lesión después de «las últimas semanas muy duras». «He estado sufriendo mucho, por eso no he estado muy activo en los redes sociales. Tuve mi primera lesión en Malasia, después me recuperé muy rápido y empecé a entrenar de nuevo», relató.

Cuando parecía que estaría listo para la primera carrera en Tailandia, sufrió una nueva caída en un entrenamiento, «que fue mucho mayor» y que le obligó a operarse de nuevo por una triple fractura en la mano con un peor pronóstico de recuperación.

«Fue un momento muy difícil, pero ahora empiezo a ver la luz. La herida más grave que tuve fue la del radio y el escafoides. Además de eso, tuve cuatro fracturas en mi pie izquierdo, y también algunas heridas musculares. Por lo tanto, no fue una lesión fácil», confesó.

El de San Sebastián de los Reyes defendió que va a dar su «100%» para volver con su «mejor versión», así como para «aprender» de sus «errores», como «siempre» intenta. «Voy a volver lo más pronto posible. Estoy trabajando muy duro para recuperarme», concluyó.