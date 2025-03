Iván Corretja: «No es fácil tener a tenistas de la talla de Cilic o Coric en Menorca»

La magia del tenis profesional está a la vuelta de la esquina con el primer Open Menorca ATP Challenger 100 que se vivirá en las renovadas instalaciones del Club Tennis Ciutadella, entre el 31 de marzo al 6 de abril. Estrellas como Marin Cilic, Borna Coric o Billy Harris estarán en la tierra batida de la Isla y una de sus cabezas visibles será Ivan Corretja, el hermano del mítico Àlex Corretja, en funciones de asesor técnico del evento organizado por Challenger Tour y Biosport Menorca. Iván Corretja es un emblema del tenis y del deporte paralímpico, después que con apenas 14 años perdiera la pierna izquierda en un grave accidente de moto. El catalán, que tras pasar el duelo regresó al tenis con una prótesis, es un abanderado en la lucha porque el tenis adaptado de pie llegue a los Juegos Paralímpicos.

Este actual campeón del mundo de tenis adaptado en Turín, cerca de cuatro décadas después del fatal accidente, vuelve a disfrutar quizás más que nunca del deporte que comparte con su hermano Àlex, ahora comentarista de TV. El asesor técnico del inminente Open Menorca ATP señalaba ayer a «Es Diari» que las sensaciones, a menos de dos semanas vista, «son muy buenas. He encontrado gente muy profesional que tiene como reto conseguir ser el mejor torneo Challenger del circuito ATP. Es un reto muy ambicioso que probablemente el primer año no se consiga pero se logrará, gracias al apoyo del Consell Insular de Menorca y la ambición y las ganas del promotor del torneo, una empresa menorquina como Biosport, dirigida por el también menorquín Toni Capó. Y sí, ya apunta muy fuerte de entrada», lanzaba, de primeras.

En palabras de Ivan Corretja, en su primer año lograr llevar raquetas de tanto nombre, «no es nada sencillo. Lo de los tenistas que participarán ha sido un paso posterior; el primero importante fue conseguir que la ATP concediera un Challenger 100 en Menorca. Esto no es habitual y se ha trabajado mucho durante más de dos años para conseguirlo. Una vez tienes un buen torneo pasas a la siguiente fase que es convencer a buenos tenistas a que quieran participar», nos relata el campeón mundial. «Tenistas de la talla de Ciric o Coric siempre tienen mucho a aportar. Es obvio que poder contar con un excampeón del US Open añade siempre un plus al torneo pero no querría centrarme en una figura; toda la lista de jugadores que participarán merece mi respeto más absoluto y tendremos la suerte de verlos participar pronto en Ciutadella».

Corretja, en su papel en este Open Menorca ATP, muestra su agradecimiento, «y una gran muestra de confianza. Me habría gustado poder involucrarme más pero mis compromisos profesionales y personales no me lo permiten, así que cuando hablé con Toni Capó, me trasladó siempre que quería contar conmigo para ayudarlo; primero a conseguir el torneo y después a la propia organización y desarrollo del mismo y es aquí donde los dos nos sentimos muy cómodos, llegando a un acuerdo con mi rol como asesor del torneo», explica satisfecho a este diario. Corretja ya sabe lo que se cuece en el tenis en la Isla, donde ha competido. «De muy pequeño vine a jugar, en el CT Maó y el mismo CT Ciutadella. De aquella época hice buenos amigos y conocí grandes tenistas menorquines, como Jesús Torres, Toni Enrich, Nito Llorens, Genestar o Mercadal. De hecho, Maó siempre estará en mi recuerdo porque fue la primera vez que mi padre me echó de la pista por mal comportamiento y de esto uno nunca se olvida» (risas). Un asesor que asegura que «no se puede dudar en venir a ver el torneo. Si te gusta el tenis no puedes fallar pero es más, si te gusta el deporte y estás en la Isla esos días no puedes dejar de pasar por el CT Ciutadella. Es una oportunidad única para ver tenis del más alto nivel y esto nunca pasó antes, a pesar de haber tenido grandes torneos como el Campeonato de España Absoluto que, por cierto, ganó mi hermano Àlex hace ya muchos años, también en el CT Ciutadella».

Batalla personal y Nil Riudavets

Iván Corretja, mientras tanto, batalla porque el tenis adaptado de pie llegue a los JJOO, aunque lo ve, «difícil. La ITF se ha quedado estancada en el tenis con silla de ruedas y no reconoce otras modalidades para poder jugar a tenis de pie con una discapacidad (sin necesidad de la silla). ¿Cómo puede jugar a tenis con silla de ruedas alguien a quien le falte un brazo por ejemplo? Queda mucho por hacer y la ITF se tendría que esforzar en avanzar y situar rápidamente el tenis adaptado de pie a la altura que ya lo han hecho otros deportes muy menores, como el bádminton o tenis de mesa, ya paralímpicos. La ITF ni reconoce esta modalidad en sus estatutos», lamenta el tenista, entendiendo que para muchas personas su caso pueda ser una fuente de inspiración, «si bien, no me considero nadie especial, puesto que hay mucha gente que también es de admirar por el sufrimiento que ha tenido que soportar en su vida. Por ejemplo, Nil Riuvadets, a quien no conozco, por lo poco que he leído de él ya es para mí también una fuente de inspiración. Ojalá tenga ocasión de conocerlo durante el Menorca Open», sonríe Corretja.