Kaliyanda, pareja de Sergio Martos en el Open Menorca ATP

«Que nadie dude que para mí este Challenger de la semana que viene en el Club Tennis Ciutadella será el más especial para mí, pese a haber jugado ya por casi todo el mundo». El tenista menorquín Sergio Martos está a una semana de iniciar uno de los torneos de su vida a nivel personal, el que disputará desde la semana próxima en su casa, con el Open Menorca ATP Challenger 100. «Debo reconocer que pese a que estos días juego en Girona, me están empezando a entrar ciertos nervios, por le hecho de jugar como profesional en mi club, ante mi gente, en Cala en Blanes», reconocía de primeras a este diario.

Tras confirmar definitivamente ayer que competirá en Ciutadella y en su debut juntos con el prometedor tenista indio de 29 años y 191 centímetros, Nikita Kaliyanda, abundaba Martos en lo que supone para él, «jugar ante mi gente. Desde mi primer ITF Futures de 2009 que precisamente fue en Ciutadella, en mis inicios, no he jugado más en mi club; imagina lo que me supone».

Ilusionado junto al indio

«A Nikita Kaliyanda le conozco del propio circuito, de enfrentarnos en torneos, ya que no habíamos jugado nunca juntos. Sí es cierto que alguna vez habíamos comentado juntos la posibilidad de jugar algún evento juntos», señalaba ayer a «Es Diari» Martos, desde Girona. «Ha coincidido que en estos momentos ninguno de los dos teníamos pareja y se ha dado para que decidiéramos jugar junto al menos un mes; un total de cuatro torneos juntos, empezando esta misma semana en Girona, previo a venir a Ciutadella», relataba el menorquín.

En pleno análisis de lo que pueden dar de sí como pareja, piensa en voz alta Martos que por «sus condiciones y por sus habilidades y las mías, pienso que podemos compaginarnos bien en la pista. Hay que probarlo y ojalá nos salga bien», exclamaba, antes de iniciar ruta en Girona ante la potente pareja número 1 del evento catalán.

En cuanto a su idilio deportivo con un ‘crack’ del tenis mundial como Pablo Carreño, explicaba ayer el ciutadellenc que en estos momentos, «él está jugando Challengers y centrado tan sólo en los torneos individuales, por lo que no juega dobles. De momento no jugaremos juntos pero sí, ojalá más adelante podamos hacerlo juntos alguna semana», proseguía.