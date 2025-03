El piloto de karts Iván Martínez pone la directa a MotorLand

El pequeño Iván Martínez Hidalgo (Alaior, 2013) da un paso más en su corta pero deslumbrante trayectoria al confirmar su participación en el Campeonato de España de Karts en categoría Mini. El vigente subcampeón de Balears lo hará integrado en el equipo Axion Racing, al cual se incorpora hasta final de curso.

La estructura valenciana que dirige Fernando Linares colabora de forma estrecha con el equipo DPK Racing, equipo profesional de karting fundado en el año 2012 por los hermanos asturianos Pablo y Diego Rodríguez Puente. Los éxitos alcanzados en diferentes campeonatos de España, Italia e incluso del mundo, llevaron a Fernando Alonso a fijarse en el equipo y apadrinarlo. De esta manera, los karts de DPK Racing son el equipo oficial de los chasis FA Alonso Kart.

Tras dar este salto, Iván Martínez hará su debut con Axion el fin de semana del 11 al 13 de abril en el circuito MotorLand de Aragón. Se trata de la primera prueba del calendario nacional, la cual el padre y preparador del piloto, Jandro Martínez, se plantea como una experiencia nueva en la que su hijo puede seguir disfrutando de la pasión que les une. «Sabemos que es un deporte donde la cartera influye y mucho, pero el simple hecho de estar allí ya es un premio», expresa.

El objetivo, visto el buen hacer de Iván, es situarse «entre los 15 o 20 primeros», teniendo en cuenta que compiten hasta 36 pilotos. No obstante, la preparación supone un gran obstáculo para lograr este ambicioso objetivo. «No podemos entrenar porque no tenemos circuitos y nuestra economía no nos permite ir a prepararnos a Aragón durante el mes anterior como hacen todos los demás», recuerda el progenitor.

Experiencia europea

Si bien se trata de la primera participación de Iván en el Campeonato de España, en el que disputará otras tres rondas en Campillos, Chiva y Zuera, la joven promesa natural ya ha podido medirse a algunos de los mejores talentos de Europa.

Fue precisamente en el Circuito Lucas Guerrero de Chiva, donde corrió en la prestigiosa carrera Lecont Trophy el pasado mes de diciembre. De los 51 participantes, Iván logró clasificarse en el puesto 27 después de completar los tres tests del sábado.

En la gran final del domingo, el joven menorquín logró alcanzar la 19ª posición en el primer ‘heat’, mientras que en el segundo llegó a colocarse 17º en una carrera en la que competían 36 pilotos. Sin embargo, la mala suerte en ambas mangas propició que sufriera algún toque, lo que le acabaría lastrando hasta una 27ª plaza que fue muy sufrida.