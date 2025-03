Opciones de podio para el Club Bádminton Maó en la Liga Nacional de Plata

El Club Bádminton Maó cerró la tercera jornada de la Liga Nacional Plata con dos victorias y una derrota, resultados que le permiten seguir soñando con la tercera posición en la clasificación. La jornada arrancó el sábado con un valioso triunfo ante el CB Palma por un ajustado 4-3. Los menorquines supieron manejar los momentos decisivos, logrando imponerse en un encuentro muy igualado que les daba confianza para el resto de la jornada.

Sin embargo, el segundo cruce frente al Club Bádminton Soria se torció. El CB Maó cayó por 3-4 en un duelo donde no encontraron su mejor juego y donde no se acertó del todo con la alineación que condicionaron el resultado final. El equipo fue autocrítico tras el encuentro, sabiendo que no estuvieron a la altura de sus posibilidades. Eso demuestra la gran igualdad que existe en la Liga Nacional Plata esta temporada. El domingo, los de Maó afrontaban el último partido del fin de semana contra el colista Guadalajara. A pesar de la diferencia en la tabla, el choque fue mucho más reñido de lo esperado. Finalmente, el CB Maó logró imponerse por otro ajustado 4-3, sumando una victoria clave que le mantiene en la quinta posición.

A falta de una manga para finalizar la liga, el CB Maó mantiene opciones de alcanzar el tercer puesto. Para ello, será fundamental vencer en los dos duelos restantes ante Soria y CIDE. El 5 de abril en A Coruña el desenlace final.

Suwanphingkha, letal

Cabe destacar el espectacular torneo que está firmando Filip Suwanphingkha, quien actualmente lidera la clasificación de MVP del campeonato. Su solidez y calidad en cada encuentro han sido fundamentales para el equipo.

Además, el debut del sueco Martin Norrman con el CB Maó ha sido muy prometedor. A pesar de ser su primera participación con el club, Norrman mostró un gran nivel y se convirtió en una pieza importante en esta tercera jornada.