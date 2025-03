Liam Lawson: "Es duro, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta aquí"

El piloto neozelandés de Fórmula 1 Liam Lawson reconoció que «es duro» abandonar el asiento en Red Bull Racing tras solo dos carreras, aunque se mostró «agradecido por todo» lo que le ha permitido estar en la competición.

«Ser piloto de Red Bull Racing ha sido mi sueño desde niño, es por lo que he trabajado toda mi vida. Es duro, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta aquí. A todos los que me habéis apoyado, gracias por todo el apoyo, significa mucho», escribió el neozelandés en sus redes sociales.

Lawson, de 23 años, también agradeció a Visa Cash App Racing Bulls la «cálida bienvenida». «Estoy emocionado y listo para ir a trabajar a uno de mis lugares favoritos», concluyó su mensaje en Instagram, acompañando una serie de fotografías del pasado.

El neozelandés, que fichó por Red Bull como piloto júnior con 17 años, fue degradado este jueves a Racing Bulls, filial de la escudería 'energética', y sustituido por el japonés Yuki Tsunoda, después de un «difícil inicio», clasificándose en el último lugar en el Sprint y la carrera del domingo del Gran Premio de China y con un abandono en la prueba inaugural en Melbourne.

En diciembre, Lawson fue nombrado sustituto del mexicano Sergio Pérez, en el asiento los cuatro años anteriores, en Red Bull para 2025. Y ahora el equipo austriaco vuelve a rotar sus pilotos. El director de la escudería y consejero delegado, Christian Horner, explicó que «toman esta decisión »colectivamente«. »Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato del Mundo de Pilotos y recuperar el de Constructores, y ésta es una decisión puramente deportiva", relató.

«Reconocemos que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche. Le damos la bienvenida al equipo y estamos deseando verle al volante del RB21. Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam y vemos que después de un comienzo tan difícil, tiene sentido actuar con rapidez para que pueda ganar experiencia, mientras continúa su carrera en la F1 con VCARB, un entorno y un equipo que conoce muy bien», agregó.