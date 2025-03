Marc Márquez: "Ayer no era Superman y hoy no es un desastre"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) reconoció su «gravísimo error» este domingo en el Gran Premio de Las Américas, donde se fue al suelo mediada la carrera, pero dejó claro que no es ningún «desastre» y que sigue en la pelea por el Mundial.

«He cometido un error, lo único que queda es pedir disculpas, pero lo seguiría repitiendo. Son milésimas de segundo, bajadas de tensión, de concentración. Estaba muy concentrado, tenía muy claro lo que tenía que hacer», dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, después de su '0' en Austin.

«Era uno de mis puntos fuertes, significa riesgo. Ya lo había cortado el piano varias vueltas y me he caído. Ayer no era Superman y hoy no es un desastre. Son errores que se tienen que aprender. Lo positivo es que cometiendo un gravísimo error estamos segundos del Mundial a un punto del líder», añadió.

El de Cervera perdió el liderato en favor de su hermano Álex Márquez y vio acercarse también a su compañero Francesco Bagnaia, tras una cita en el COTA que empezó de manera nunca vista, con el de Ducati corriendo al 'pit lane' con intención de abortar la salida con neumáticos de lluvia con la pista más seca que mojada.

«Cuando quedaban siete minutos le he dicho al equipo. '¿No queda tiempo para cambiar los neumáticos? No, pues cuando queden dos minutos voy a salir de la parrilla, probablemente me sigan todos y habrá una salida retrasada'. Así ha sido. Tenía muy claro el reglamento. Es nuestra faena saber el reglamento, no solo ir rápido sino controlarlo todo», afirmó.

«Hoy lo he hecho todo perfecto. He cometido el error del piano. Me he caído, pido disculpas, pero los pilotos no se quieren caer. Ayer eran todo elogios, ahora serán críticas, y en Catar será otra carrera», añadió, pensando ya en la cuarta cita del Mundial.