El tenista de Maó, Felipe Virgili se despide del Open Menorca por la puerta grande

Este 2025 será el último de Albert Ramos como profesional tal y como anunció el catalán con un comunicado desde Ciutadella, donde juega el Open Menorca ATP Challenger 100 y anteayer fue tributado con un baño de cariño por parte del público y de los recogepelotas del Club Tennis Ciutadella. A sus 37 años, pondrá punto final a su carrera deportiva este año, donde ha conseguido cuatro títulos ATP, más de 600 partidos y cerca de 300 victorias en el máximo nivel del tenis; una exquisitez que sigue ofreciendo estos días en Ciutadella. Llegó al 17 del ranking mundial, alcanzó cuartos de final en Roland Garros y se quedó a las puertas del título en el Masters 1000 de Montecarlo, consagrándose como uno de los máximos especialistas del circuito en tierra batida.

«Toca aceptar ya mi final»

«Los últimos meses he sentido que mi cuerpo ya no rinde al máximo nivel y por eso es momento de aceptar el final de mi carrera como tenista profesional. Mi corazón quiere seguir, ama el tenis y la competición, pero mi cabeza me dice que todo acaba y que es mejor aceptarlo», señaló Ramos, sobre una retirada que anuncia el raqueta español estando en Menorca. Precisamente en la Isla se ha reencontrado con Guillermo García López, integrantes del equipo español de Copa Davis 2013, entonces capitaneado por Àlex Corretja. Doce años después se ven en Ciutadella.