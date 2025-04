Segundo triunfo seguido de Katy MRM y Maria Riera en el hipódromo de Maó

Seis carreras y una especial de minitrote en el hipódromo municipal de Maó, con arranque con la especial de minitrote, con tres participantes, con la distancia de 710 - 900 metros y salida hándicap, donde Gala con Joan Fuster se llevaba la victoria. La segunda posición fue para Olaf SV con Éric Fernández.

La primera carrera, contaba con un total de ocho participantes, con la distancia de 2280 metros y salida autostart. Dada la salida, la más rápida fue Katana del Norte, seguida de Lucky des Llorer, Joios Llinaritx, Galaxia Exotika, Lluna sa Barraca e Iris de Binitaref. Iniciada la última recta Lucky des Llorer con Carlos Pons, se llevaba la victoria, a una velocidad de 1.23.4. La segunda posición fue para Joios Llinaritx con Josep Olives (1.23.6), la tercera fue para Galaxia Exotika con Vanesa Carreras (1.23.6) y la cuarta fue para Iris de Binitaref con Patricia Muñoz (1.23.8).

Siete participantes estaban apuntados en la segunda carrera, sobre la distancia de 2280 metros y salida autostart. Manila Pla Rib y Miami de Clide, era los más rápidos, seguidos de Mojito del Norte, Mustel des Pres y Maeva Llinaritx. Iniciada la última curva, Mustel des Pres con Juan Borràs se llevaba la victoria a una velocidad de 1.23.2. La segunda posición fue para Mojito del Norte con Gabriel Orfila P. (1.24.2), la tercera fue para Maeva Llinaritx con Santi Olives (1.24.3) y la cuarta fue para My Yorker Bi con José Gardés (1.24.6). La tercera tenía cinco participantes, 2280 metros y fue donde el ganador rodó a un promedio de velocidad de 1.22.2. Dada la salida, el más rápido detrás del autostart fue Kika Llinaritx, seguida de Koctail Jet des Pres, Katy MRM, Iman y Lota M. Iniciados los últimos metros de la carrera, y por el exterior de la pista, Katy MRM con Maria Riera, se llevaba la victoria. La segunda posición fue para Koctail Jet des Pres con Ignasi Borrás (122.3), la tercera fue para Kika Llinaritx con Josep Olives (1.22.4) y la cuarta fue para Lota M con Vicente Mata (1.22.5).

Cinco participantes estaban en la cuarta carrera, con la distancia de 2280 - 2330 metros y salida hándicap. Azur of Life, Derby Mix y Joyeux de Palma AR eran los primeros, seguidos de Falco de Bourgneuf y Embiez. Iniciada la última recta, Joyeux de Palma AR con Gabriel Orfila P, se llevaba la victoria a una velocidad de 1.21.8. La segunda posición fue para Azur of Life con Erika Rodríguez (1.21.9), la tercera fue para Embiez con Josep Carreras (1.20.2) y la cuarta fue para Falco de Bourgneuf con Aina Fuster (1.21.4). La quinta carrera tenía siete participantes, sobre la distancia de 2280 metros y salida autostart. Jane del Norte e Indoor Mar JS eran los más rápidos al dar la salida, seguidos de Just Chill, Leira e Imar. Iniciada la última recta, Just Chill con Sara Pons, se llevaba la victoria a una velocidad de 1.23.9. La segunda posición fue para Indoor Mar JS con Rubén Triay (1.24.2), la tercera fue para Leira con Josep Callejas (1.24.4) y la cuarta fue para Le Bonite con Maxi Rodríguez (1.24.5).

La última carrera de la jornada, estaba compuesta por ocho participantes, 2280 metros y salida autostart. Falucho M y Gian Carlo Sas eran los más rápidos, seguidos de Cubic GO, Elvis Coscoia y Kaiser de Clide. Iniciada la última recta, Kaiser de Clide con Ernest Borrás, se llevaban la victoria a una velocidad de 1.21.3. La segunda posición fue para Julieta Sund con Sito Seguí (1.21.6), la tercera fue para Elvis Coscoia con Ona Mata (1.21.7) y la cuarta fue para Hongrius con Ana Madrid (1.21.9).