Iván López: «Mi reto es olvidar las previas algún día»

A pesar de no llegar ni mucho menos en sus mejores condiciones físicas, el tenista de Maó, Iván López, tuvo el privilegio el pasado domingo de jugar las previas del Open Menorca ATP Challenger 100 de Ciutadella, donde cayó ante el austríaco Neil Oberleitner. «Sentí mucho cariño, vino a verme mucha gente de la Isla y algún que otro amigo y la verdad que fue un placer jugar con ese apoyo», señalaba ayer el mahonés, admitiendo que, en cuanto al evento, «fue como un sueño hecho realidad, conviviendo con jugadores top, algo que no pasa muy a menudo», decía ayer mismo a «Es Diari».

López Martos, de apenas 20 años y que ya ha jugado algunas semifinales y cuartos de final de dobles en los ITF y que en individual intenta superar las fases previas para poder conseguir los primeros puntos ATP y seguir subiendo en el ranking, admite que jamás imaginó jugar en su tierra un torneo de este calibre. «La verdad que no, cuando me lo dijeron me quedé bastante sorprendido y no me lo acabé de creer hasta que estuve allí metido», relata el mahonés, quien intenta recuperarse de problemas físicos que arrastra y que ya le condicionaron en el Club Tennis Ciutadella contra Oberleitner. «Me rompí el psoas de la pierna derecha y realmente, en estos últimos dos meses llevo entrenando dos semanas, notándolo desde que empecé aunque sentía que debía forzar un poco dada la situación», relata. «Lo noté bastante el domingo en Ciutadella ahora a reposar, hasta que esté al cien por cien recuperado», cuenta este raqueta formado en sus inicios en el Club Tenis Mahón.

Retos para este 2025

Yendo más allá y una vez dejado de lado el torneo de Ciutadella, López Martos insiste en sus desafío en lo que todavía queda de 2025, principalmente en los dobles. «Objetivos no me puse en ‘singles’. Si me gustaría sacar tres o cuatro puntos eso sí y en dobles, meterme entre los 1000 primeros y si es más, mejor», exclama el tenista menorquín, ya de vuelta a casa para irse recuperando.

Lo que sí tiene claro el insular es que la única manera de seguir creciendo en calidad y en ranking es ir acumulando semanas de partidos y torneos. «Hay mucha competencia y jugar muchas semanas te hace jugar mejor y sumar partidos hace que todo sea mejor», abunda López Martos, con la máxima ambición y viendo sus mejoras. «Me ha sorprendido para bien mi revés, algo más sólido, ya que era mi punto flojo. Estoy un poco mejor y toca seguir mejorando», advierte, mientras, lesión a parte, se centra en su reto para final de temporada. «Es un objetivo grande pero olvidarme de las previas sería buenísimo. Se hace duro y sería un gran salto».