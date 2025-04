Vilius Gaubas, campeón del Open Menorca: «La tensión tras una final así no se pasa, estoy muy contento»

Había pasado poco más de una hora del arranque de la gran final del Open Menorca ATP Challenger 100 2025 y el tenista lituano, Vilius Gaubas, 198 del mundo, ya estaba protagonizando el tradicional chapuzón del campeón, en la piscina del Club Tennis Ciutadella. La entidad y el aficionado menorquín al tenis están todavía con resaca tras la semana de ensueño vivida estos pasados siete días y que se cerró con el título del tenista número 1 de Lituania como flamante primer campeón de un evento que todo indica que tendrá continuidad el 2026.

Gaubas, tras un torneo cuyo excepcional nivel se demostró ya cuando algunos ‘cracks’ como Billy Harris– cabeza de serie número 1– o el ganador del US Open 2014, Marin Cilic, partían como favoritos al título en Ciutadella y se quedaban KO, se coronó en Cala en Blanes como un ciclón, pese a que al inicio no aparecía en las quinielas. Bromeaba ayer el flamante primer ganador del evento de Menorca con la promesa que hizo al arranque del torneo a Toni Capó, gerente de Biosport Menorca. «Le aseguré que si lograba llevarme el título del primer Open Menorca ATP me dirigiría al público en español», decía ayer Gaubas, muy satisfecho de lograr levantar este trofeo.

Promesa a Toni Capó

«Me siento muy contento la verdad y muy nervioso todavía porque la tensión tras una final así no se pasa y me encuentro muy feliz», abundaba el mejor jugador de Lituania a día de hoy. Un Gaubas que daba importante relevancia al primer set de la finalísima de Ciutadella, en el que fue un ciclón en la pista. «Debo reconocer que mi rival, Martín Tiffon, no se estaba sintiendo demasiado bien y por otra parte, me doy cuenta de que yo estoy jugando muy bien actualmente, a un nivel muy alto», resaltaba el lituano, que habló también de la «confianza en mí mismo, sobre todo en el primer set. Pero en el segundo, con 2-0 y 40-0 me puse nervioso y veía que no podía cerrarlo».

Un campeón muy agradecido a su ‘coach’ y a un inseparable en todos los partidos en Ciutadella. «Ya en la pista 3 estuvo ahí y siempre apoyándome mentalmente. Me ayudó mucho», reconoció, no sin antes otorgar a Menorca un, «’moltes gràcies’», tras mostrar un castellano de nivel alto, como su tenis.