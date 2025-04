Aachen 2026, el gran desafío de Mari Pau Caules

«Mi intención es seguir mejorando y compitiendo y La Gubia es el que más sale internacionalmente, con muy buenas condiciones, con material de entreno como un ‘Movie’– simulador para corregir errores– y con unas instalaciones increíbles, caballos maravillosos y mis entrenadoras, Diane y Layla, un apoyo crucial para mí y mi carrera». Ella es Mari Pau Caules, de Ciutadella y que desde este año está en el club La Gubia de Palma, donde sigue sus estudios universitarios y crece en el volteo, donde es campeona de España 2022 y plata 2023. Internacional con España en Europeo, Mundial y Copa de Naciones, la ciutadellenca ha dado el salto a uno de los clubes más laureados del país con la idea de seguir creciendo y con una meta, un sueño, entre ceja y ceja: Aachen 2026.

Caules, que ahora mismo solo compite en individual, donde a nivel nacional está en nivel 3*– la categoría más alta– y en internacional en la ‘Young Vaulter 2*‘ (volteadores 18-21 años), llega de participar en la competición internacional CVI en Saumur, en Francia, de donde admite a «Es Diari» que regresa, «muy satisfecha, sexta con nota 6,9 y de menos a más», admite, tras comenzar con los obligatorios y ser octava; y la prueba técnica, con ejercicios nuevos para ella. La prueba libre, inspirada en mujeres deportistas, «fue una de mis mejores actuaciones y se vio reflejado con 7,6, mi récord personal», se congratula la menorquina. Tras lograr su clasificación para el Mundial de este verano en Stald Paura (Austria), su principal objetivo es «poder competir, ya que el 2024 no pude, y dar mi mejor versión. Aquí volver a ganar el Campeonato de España, aunque será complicado, ya que hay grandes volteadoras pero soy optimista en lograrlo», subraya una Caules que con los pies en el suelo, se concede licencia para soñar. «Mi sueño es competir en unos Juegos Ecuestres Mundiales, máxima competición de los mejores, ya que no es una disciplina olímpica», dice con los ojos radiantes de ambición. Los próximos, Aachen 2026: «Sería increíble poder competir contra los mejores pero de momento solo es un sueño, ya veremos qué nos depara el futuro», dice, acordándose del último Europeo, «donde viví la cara amarga, descalificada ya que la yegua no se encontró bien. Triste tras el esfuerzo».

Mientras tanto, Mari Pau Caules sigue esforzándose a diario para ser mejor volteadora. «No hay secreto, es trabajo, disciplina y constancia. Básicamente tener claros los objetivos y darlo todo para conseguirlo. Al final, muchas horas entrenando, como todo deporte», explica de algo que habla con su entrenadora. «El talento es importante pero hay un momento que si la persona talentosa no trabaja, la que sí lo hace la supera», exclama Caules, que más específicamente en el volteo, ve como es «fundamental tener conexión con el caballo. Además de afectar a la nota, tú sabes cuándo tu caballo está bien o mal y puedes confiar en él», narra, desde Palma, antes de irse a La Gubia, donde compite con Royale George Alexandre: «Aunque hace poco, creo que tenemos una conexión muy positiva y nos entendemos muy bien. A veces es difícil para mí porque he competido con caballo alquilado ya que económicamente transportar a la yegua de Menorca ha sido imposible», lamenta.

Un día a día muy agitado

Estudiante del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a las tardes hace sus entrenamientos, con gimnasio en el Príncipes de España– para los deportistas de alto de rendimiento– donde hace el físico, específico de suelo y prevención de lesiones. En entrenamiento específico, ejercita con caballo tres días a la semana y el resto con ‘movie’, además del entrenador de gimnasia del club, que la ayuda a perfeccionar las acrobacias. «Primero en el suelo y luego lo trasladamos sobre el caballo», detalla Caules, orgullosa de que el año pasado en el Campeonato de España fue una de las cuatro volteadoras de 3 estrellas, «primera vez en el país. Formar parte de este momento histórico fue un orgullo para mí», lanza, tras ser séptima en el Mundial de Bern, y séptima en la Copa de Naciones con España, «todo un logro, siendo aún deporte de desarrollo».