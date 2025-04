Los palistas del Marítimo y Es Nàutic cumplen en Galicia

Notable participación del Club Marítimo Mahón y del Club Nàutic Ciutadella en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas celebrado en el embalse de Castrelo do Miño, en Ourense. La palista de Maó, Hannah Cook, logró un meritorio cuarto puesto infantil sobre 3.000 metros. Seis deportistas del Marítimo tomaron parte en un Nacional muy participativo y del que el técnico del CM Mahón, Dion López, se mostró muy satisfecho con la actitud de los jóvenes que participaron por primera vez en un evento de esta magnitud. Hannah logró el resultado más destacado tras una mala salida con choque incluido que la dejó en la posición 12. Tras pelear y remontar acabó cuarta, muy cerca de la tercera.

Tampoco tuvo buena salida Aina Teresa Pallas, quien fue capaz de recuperarse y acabar 12ª. Sienna Hall sí que arrancó muy fuerte aunque no pudo mantener esa pugna y acabó 14ª y Adriana Palliser fue la 34ª. En masculino, Pol Tàrrega peleó de principio a fin en un tipo de competición al que no está acostumbrado para acabar una meritoria 16ª posición y Aingeru Salaverría fue 64 tras volcar nada más darse la salida y luchar duro para recuperar posiciones sin rendirse. El cuerpo técnico valora muy positivamente la experiencia y la capacidad de los chicos/as para adaptarse a una situación de competición que no les es habitual, en un evento eliminado del calendario de verano.

La palista del Marítimo, Hannah Cook.

CN Ciutadella

Desde el Moll de la Trona aseguran que tuvieron, «muy buenos resultados. Volvimos muy contentos con los objetivos conseguidos por nuestros palistas», dicen. Marc Llompart se clasificó para las finales– pasaban 80 de 150– y al final fue el 59, mejorando su tiempo personal. Berta Sans y Miquel Llompart acabaron en el Top15 cadete, 12 y 14 respectivamente, con mejor tiempo balear de su categoría para él. Gael Clerici y Enoc Marqués no se clasificaron, «pero estuvieron muy bien para ser su primer campeonato nacional y por poco no se clasificaron;si siguen así lo conseguirán», prevén un Es Nàutic que quedó el 65 de infantiles, 53 en Cadete Hombre y 43 en Femenino, entre 115 clubes. «Un éxito rotundo, con los mejores resultados nacionales del CNC», dicen.