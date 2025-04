Gasly lidera los primeros libres en Yeda y Sainz supera a los Red Bull

El francés Pierre Gasly (Alpine) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí, quinta prueba del Mundial en el Circuito de Yeda, por delante del británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una primera hora de rodaje con hasta 16 pilotos en menos de un segundo.

Primera sesión de libres en Yeda poco representativa de lo que se verá en calificación y carrera, en una pista más rápida por la gama más blanda de los neumáticos que ha traído Pirelli a Corniche. Gasly, que pelea con los Williams por ser líderes en la zona media, marcó el mejor crono (1:29.239), con Norris a solo 7 milésimas demostrando que McLaren sigue fuerte. Mientras que Leclerc cerró el 'top 3' en la misma décima (1:29.309).

Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo un mejor inicio que en Baréin, aunque no demasiado prometedor. El asturiano acabó decimocuarto (1:29.976), a 7 décimas de la vuelta de Gasly y a décima y media de estar entre los 10 primeros. Mejor le fue a Carlos Sainz (Williams), con el séptimo mejor crono (1:29.779), por delante de los Red Bull y el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), aunque dos décimas por detrás que su compañero, el tailandés Alex Albon, quinto en estos primeros libres.

En Yeda, no hay mucho margen para probaturas y cada minuto cuenta para sumar kilometraje en un circuito donde buscar los límites y los muros es clave para encontrar el tiempo y el ritmo. Y los pilotos, tras la timidez inicial, así lo hicieron, aunque sin incidentes graves, salvo alguna bloqueada o salida sin peligro.

Como en los otros cuatro Grandes Premios, los McLaren empezaron fuertes con el neumático medio, pero fue el inglés George Russell (Mercedes) el que se subió a lo más alto y se mantuvo ahí durante los primeros 20 minutos con un 1:29.674. Hasta que Williams decidieron colocar las gomas blandas y arrancaron las simulaciones de calificación.

El británico de las 'Flechas Plateadas' no mejoró demasiado su tiempo pese a montar los neumáticos de la línea roja, y Gasly sorprendió con ese 1:29.239 que ya no superó nadie más, seguido de Norris y Leclerc, con tres posiciones que ya no se movieron en el resto de la sesión.

Sí mejoraron los Williams, por encima de los dos Red Bull y de Max Verstappen, que terminó noveno y muy incómodo con su monoplaza, que parece que no le da las herramientas necesarias para pelear por delante. Su compañero, Yuki Tsunoda, casi calcó el tiempo del neerlandés, en una clara muestra que 'Mad Max' no atraviesa su mejor momento.

Tampoco fue el día de Hamilton, que fue noveno en la misma décima que Sainz, aunque mejor que los coches de la marca de bebida energética. Mientras, el australiano Oscar Piastri (McLaren), ganador en Baréin, fue cuarto, a solo una décima del crono de Gasly.