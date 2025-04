La motorista menorquina Aroa Fernández deja a España en segundo puesto

La joven piloto de Ciutadella, Aroa Fernández, y su Yamaha R7 500cc volaron este pasado fin de semana en Cartodromo de Queretaro, en México, durante la primera prueba de la Italika Women Internacional Cup 2025 en la que la menorquina debutó, representando como invitada a España. La insular, que tuvo que competir en un circuito totalmente nuevo para ella y con una moto de mayor cilindrada a la que usa en el Campeonato de España de Supermotard, finalizaba en una espectacular segunda posición en esta carrera que abría el año en México.

«Jamás me habría imaginado ser segunda en mi estreno aquí y pensaba que habría gente mucho más rápida que yo», reconocía, aún en tierras mexicanas, la ciutadellenca, mientras reconocía que no sabe si podrá asistir a la próxima prueba, «porque es muy caro», lamenta.

Aroa Fernández completaba este domingo una carrera de 10, tras quedar ya segunda el día antes en la ‘crono’ y salir en el segundo puesto en la carrera que abría la Italika Women Internacional Cup 2025. «La moto pesaba pero bien y me vi OK, compitiendo con gente muy rápida. Me gustó solo de chicas y me di cuenta que estoy para competir ahí delante».