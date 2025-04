El Masters 1.000 de Madrid se queda sin españoles

La voluntad y el buen nivel de juego que le acompaña en lo que va de temporada no bastó para que Alejandro Davidovich alargara su estancia en el Masters 1.000 de Madrid, superado al final de la primera semana de competición por el alemán Alexander Zverev, primer favorito, en casi tres horas de juego y tres sets, por 2-6, 7-6 (3) y 7-6 (0).

La Caja Mágica se queda sin representación española. Ni en el cuadro masculino ni en el femenino. El público de la pista Manolo Santana del recinto se volcó con el malagueño, a quien se agarró como un último aliento para prolongar la vigencia de la 'armada' en el resto de días de competición.

Davidovich puso todo de su parte, no regateó esfuerzo y tuteó al número dos del mundo, pero no le alcanzó y, aunque encarriló de buena manera el partido y tuvo sus opciones, no pudo frenar la mejoría del alemán. Sobre todo en el saque, en el que se amparó para solventar contratiempos y para lograr los puntos en los momentos clave, como en los dos desempates que deshicieron el equilibrio en el segundo y tercer parciales. Ahí estuvo la victoria del alemán y la derrota del español, agarrado a la pista todo lo que pudo.

Hizo un buen trabajo Zverev, dos veces ganador en la Caja Mágica y otra finalista, en 2023, para sumar su sexta victoria seguida. Vencedor en Múnich el domingo pasado, añadió a los cuatro triunfos del torneo alemán los cosechados en Madrid ante Roberto Bautista y ahora Davidovich para, una vez más, situarse en los octavos de final, en los que se enfrentará a un argentino, al ganador del choque entre Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña

«El tenis es así. En el primer set no estuve bien; luego me recompuse pero Alex (Davidovich) es un gran jugador», dijo Zverev en la pista. «Es un jugador rápido y en buena forma. Tuve la paciencia necesaria para esperar mi momento y lograr la victoria al final», añadió. Voló el español al principio con un parcial de 4-0 que desarboló al alemán, resignado a la fuga del primer set. Davidovich estaba en racha y consiguió una renta inalcanzable para su rival.

Recuperó el pulso Zverev después y poco a poco mejoró. Aplacó a Davidovich, que mantuvo el tipo, pero el germano había recuperado sensaciones, sobre todo en el saque, una de sus armas más fiables y que todavía no había llegado a su auxilio.

Eso facilitó la tarea del hamburgués que se sintió cómodo y recuperó la confianza. Davidovich, no obstante, no perdió la concentración y fue capaz de evitar que su saque cayera en manos del alemán y perder la manga con rapidez. Al final se solventó en el 'tie break'. En esa situación el servicio marca la diferencia. Y ahí el alemán no tiene parangón con el español.

El partido tenía ya la pinta que quería Zverev. Estaba donde pretendía. Iba a rebufo Davidovich, que emergió cuando a punto de perder, 5-4 y 'break' abajo, se recompuso para lograr la rotura y volver a empatar. 5-5, 6-6 y al desempate. No hubo color y Zverev cerró el triunfo.

Ganó a Davidovich por quinta vez y frustró la victoria del malagueño ante un 'top ten' por tercera semana seguida después de superar al británico Jack Draper y al ruso Andrey Rublev.

Alexander Zverev alcanzó los octavos de final por octava vez en otras tantas participaciones. Es el quinto jugador en registrar veinticinco victorias en el torneo después de Rafael Nadal, (59), Roger Federer (37) , Novak Djokovic (30) y Andy Murray (29). Camina firme en su condición de favorito Zverev en el Masters 1.000 de Madrid. Llegó a cuartos de final en sus primeras cinco apariciones entre 2017 y 2022, y salió con el título bajo el brazo en 2018 y 2021.