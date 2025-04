José C. Ibarra: «Me siento un afortunado en el ajedrez»

«Fue fácil decidirme a venir al Open Chess Menorca, me habían hablado muy bien, de un sitio espectacular y encima el ranking número 1 de opens de España», exclamaba ayer a «Es Diari» José Carlos Ibarra, apodado como ‘Spider’, uno de los participantes más mediáticos del evento internacional de Cala en Bosch que se clausuró con notable éxito el domingo. Palabras sinceras de un Ibarra que estuvo en Ciutadella junto a su familia, «deseosa de visitar la Isla por vez primera. El mismo día de la invitación ya me decidí y la verdad que muy contento de haber estado en Menorca».

Este ‘streamer’ de ajedrez aseguró que vino a la Isla, en el plano deportivo, «sin grandes pretensiones, más allá de ponerme en fuera tras un tiempo fuera de las partidas clásicas. Igual han pasado tres años del último open mío y me quería reencontrar y ponerme en forma de cara a todo lo que viene, como el Campeonato por el Mundo de equipos de rápidas y Blitz en Londres, lo que requiere estar en forma y es a lo que vine a Menorca», subrayaba ayer ‘Spider’.

Además de por su impacto mediático– con una comunidad de más de 100.000 seguidores– por si algo se nombra y mucho es a Ibarra es por participar en el programa de máxima audiencia de RTVE, La Revuelta, de David Broncano, donde explicó cómo ganó al Gran Maestro noruego Magnus Carlsen, número 1 del mundo. «No me quejo, me siento un afortunado y he logrado casi todo lo que me he propuesto en el ajedrez. Me falta algún título nacional pero he sido internacional, GM, podios y demás. ¿Carlsen? Llama la atención, es ‘on line’ y claro, alguna partida le ganamos aunque el ‘score’ le es muy favorable. Un golpe de suerte o que por estadística alguna le tenemos que ganar».

Ibarra admite que a nivel mediático «llama la atención claro haber ganado al nº 1 mundial y es divertido pero siendo honesto, el ‘score’ era 9-1 para él y bien, en alguna partida sí le he logrado puntuar», sonríe, abundando en que al ajedrez, «siempre se le puede dar más visibilidad en España pero no nos podemos quejar. Rey Enigma estuvo también en Got Talent; David Antón y yo mismo en La Revuelta o Miquel Illescas en muchos programas de TV. Tenemos nuestro hueco y un día habrá un programa televisivo de nuestro deporte», vaticina.

Un ilustre como Paco Vallejo

Íntimo amigo desde categorías de formación del ‘crack’ de Es Castell, Paco Vallejo, aún recuerda Ibarra, «haber celebrado cuando él fue campeón del mundo sub20 en Oropesa, celebrándolo como tocaba la expedición española», relata ‘Spider’, quien pidió consejos a Vallejo sobre dónde visitar de la Isla. «En el tablero coincidimos en dos ocasiones, una especial para Paco, acabando con tablas un Nacional absoluto en el que él fue campeón de España, en Linares», recuerda, habiendo jugado también con el menorquín en el Nacional de Rápidas, «también acabando en tablas, aunque él es mucho mejor jugador que yo pese a empatar», bromeaba.