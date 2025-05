Una jornada decisiva a cara o cruz para el deporte menorquín

Llega el mes de mayo y con él, la clausura de la inmensa mayoría de las competiciones deportivas. Es momento de máxima tensión para varios equipos y clubes de la Isla, pero en especial para los dos grandes proyectos menorquines: el Avarca y el Hestia Menorca.

El club bermellón persigue un glorioso e histórico triplete en una final de Liga Iberdrola que que se le ha puesto cuesta arriba. Las chicas de Bep Llorens no tienen margen de error en casa y deben ganar esta tarde (17.30h) al Heidelberg, campeón de liga regular, para volver a enfrentarse mañana (17h) e igualar el 2-0 adverso que arrastran de Gran Canaria en la final de los playoffs. El Pavelló promete ser una caldera que empuje al Avarca hasta forzar el quinto partido en Gran Canaria el próximo domingo 11.

Al borde del precipicio

Las mismas sensaciones se aguardan en Bintalfa, donde el Hestia Menorca pretende llenar esta tarde (19h) el pabellón en su lucha por mantenerse en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional. El reto es apoteósico: ganar al campeón Silbö San Pablo Burgos, un equipo que tan solo ha perdido dos partidos en 32 jornadas de liga —por tan solo un punto contra el Betis y por dos frente al HLA Alicante, ambos a domicilio—, para no depender de resultados ajenos y así jugárselo todo en Valladolid, rival directo, en una última jornada en la que deben ganar por tres puntos o más.

De no ganar, el Bàsquet Menorca debe esperar un tropiezo de los blanquivioletas, que juegan a la misma hora en Ourense, tras la victoria de Cantabria anoche en Zamora (71-82). Así, el Hestia necesitaría que los gallegos dobleguen al Valladolid de Agustí Sans para depender de sí mismo en la última jornada y no descender esta misma noche.

El técnico Javi Zamora es consciente de que su equipo debe mejorar en prestaciones para romper la nefasta racha de diez derrotas en los últimos once partidos y salir de la zona de descenso. «Venimos de una racha en que nos está costando mucho competir y creo que es un buen momento para centrarnos en nosotros mismos, mirarnos los unos a los otros y explotar nuestras fuerzas», explica.

A su vez, el entrenador madrileño admite que «es momento de ir a por la victoria con toda la fuerza, ánimo y mentalidad ganadora del mundo». «Es la primera vez que nos vemos en puestos de abajo en 32 jornadas y eso mentalmente no es fácil», reconoce.

Con Ivanov y Pol Figueras completamente recuperados, Zamora tiene a toda la plantilla a su entera disposición para una batalla encarnecida en un partido que se presume «largo». «Sobre todo, tenemos que intentar llevar la iniciativa a nivel de energía e intensidad. Hay dos rivales metidas en una pista: la de un equipo recién ascendido a ACB y la de otro que lucha por sobrevivir. Va a ser importante gestionar eso en positivo para que nos dé un extra de energía en defensa y en el rebote», apunta el exEstudiantes sobre las claves del choque. Enfrente tendrá al recién ascendido a ACB que dirige el excepcional preparador brasileño Bruno Savignani, para quien su homólogo en el banquillo insular únicamente tiene palabras de elogio: «No solo ha hecho un trabajo excelso este año, sino que el pasado ya dejó muestras de su calidad y su talento en el Betis», manifiesta.

La afición como sexto jugador

Ante un «roster muy largo» que ha demostrado ser «sólido y regular», el Hestia Menorca se agarra a la baza de Bintalfa, que vivirá su último partido de la temporada y, quién sabe, si de la Primera FEB.

«A nivel personal estoy bastante abrumado por todo el cariño y apoyo que estamos sintiendo tanto la plantilla como yo en este tramo final de temporada, que está siendo muy duro y difícil. El sentimiento de responsabilidad, cuando estás tan cerca del objetivo y falta tan poco para consumarlo, es muy grande. Estamos profundamente agradecidos y por eso debemos dar el máximo», concluye el líder del proyecto insular.

Avarca, ganar o ganar

Dos horas antes de la trascendental cita en Bintalfa, en la Liga Iberdrola de voleibol femenino, también el Avarca de Menorca está sumamente obligado a ganar a partir de las 17.30 horas de esta tarde si no quiere dar por terminada su temporada.

A pesar de que el curso 2024-25 protagonizado por las bermellonas ya es histórico y para enmarcar con el título de la Supercopa de España y la Copa de SM la Reina atada en Ciutadella, las menorquinas quieren más y a pesar del 2-0 en contra con el que regresaron de Las Palmas de Gran Canaria, aspiran hoy a recortar distancias con el conjunto canario, a priori, favorito con esta notable ventaja. Si bien a día de hoy el Heidelberg está haciendo buena la regla que el campeón de liga regular se acaba llevando el gato al agua, el Avarca no ha dicho la última palabra.

Las menorquinas se encomiendan hoy sábado al efecto Pavelló, a partir de una mejora en sus prestaciones tácticas en medio de la pista y empujados por una hinchada que hoy seguro que no falla. De vencer, pondrían el 2-1 en la eliminatoria y mañana jugarían el cuarto encuentro, a las 17 horas de la tarde. Eso supondría darse un baño de autoestima y de paso entrarían las dudas a un Heidelberg dirigido en la pista por la gran Patricia Aranda, por ahora, intratable.

En el caso de caer hoy el Avarca de Menorca en el Pavelló Municipal, las grancanarias serían flamantes campeonas y el triplete se escurriría de las manos locales y tendría que esperar un año más, en un partido que tal y como ha ido avanzando «Es Diari» estas últimas semanas – llegado el caso de perderse hoy o mañana–, supondría el adiós al ‘poli’ y al CV Ciutadella de varias jugadoras de la columna vertebral bermellona, de cara a la 2025-26.

En cualquier caso, saben en el Avarca que para seguir con vida en la final y protagonizar una circunstancia que no se ha dado aún– remontar un 2-0 en contra– deben mejorar la imagen de Gran Canaria

Heidelberg viene decidido

El conjunto campeón de la Liga doméstica y que tiene contra las cuerdas al Avarca llega a Menorca sabedor cuentan con dos oportunidades para proclamarse campeonas de la Liga Iberdrola. Su técnico avisaba que han trabajado «muy bien esta semana pero vamos a una cancha de mucha tradición y la afición juega su partido; un ambiente algo hostil para nosotras», decía Guerra ayer. «Vamos con la intención de que no se alargue más la final, atar una victoria y conseguir el título de liga, que sería nuestro primer título», quiso recordar el entrenador de las grancanarias, advirtiendo que en Ciutadella hoy, «sabemos que será muy complicado». Para el técnico del Heidelberg, «el 2-0 es ideal pero no está todo hecho y será complicado siendo una final. Además, Avarca quiere demostrar que su nivel no es el que mostró en casa los dos primeros partidos. Nosotras lo daremos todo hoy y no nos dejaremos nada para un posible cuarto partido», cerró, decidido a acabar cuanto antes.