Álex Márquez sueña con alargar en Le Mans su liderato

El piloto español Álex Márquez (Ducati) tratará de defender este fin de semana su ajustado liderato en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo en el Circuito de Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia, sexta cita del calendario donde su hermano Marc (Ducati) quiere recuperar el mando y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) meterse aún más de lleno en la pelea.

Álex Márquez está dejando claro en este inicio de campaña que puede ser candidato a meterse en lo que parecía una presumible pugna por el título entre los dos pilotos oficiales de Ducati, y buscará salir de Francia en lo más alto de la clasificación en su segunda defensa de su privilegiada posición tras conquistar su primera victoria en la categoría 'reina' en el Gran Premio de España.

El menor de los hermanos ya ostentó esa posición tras el Gran Premio de Las Américas, pero no pudo sujetarla en Catar donde el ocho veces campeón del mundo se lo volvió a arrebatar. Ahora, lo volverá a tener muy complicado porque la ventaja que tiene es de tan sólo un punto y necesitará un fin de semana perfecto y que el de Marc no lo sea tanto porque, salvo cuando este ha fallado, no le ha podido superar ni en el Sprint ni los domingos.

El mayor de los Márquez llegará con cierto ánimo de revancha tras su caída en el Circuito Jerez-Ángel Nieto, la cual supo minimizar algo para arañar algunos puntos que pueden resultar valiosos. El de Cervera, que se mantiene impecable los sábados con plenos de triunfos, sabe que para demostrar que es el teórico gran favorito debe evitar estos errores que sí está logrando eludir mejor su compañero de equipo.

Y es que Bagnaia está tratando de ir de menos a más. Ser muy competitivo sobre todo los domingos y aprovechar cuando fallan sus rivales están permitiendo al de Turín no descolgarse demasiado en este inicio de temporada. Las victorias se le resisten al italiano, con sólo la de Austin de momento, pero mirando la general la distancia con los Márquez, 20 y 19 puntos, no es demasiada a la espera que con el paso de la competición mejore mucho más sus prestaciones.

'Pecco' sigue teniendo en las Sprint su talón de Aquiles en esta campaña, con cuatro terceros y siempre a rebufo de sus dos rivales, mientras que los domingos eleva su nivel pese a que en Jerez de la Frontera se tuvo que conformar con ser tercero por la irrupción del francés Fabio Quartararo (Yamaha) que volvió a saborear un podio que se le resistía desde finales de 2023.

El de Niza espera que este buen resultado y correr en casa le den un plus para tratar de volver a estar con las Ducati peleando al menos por el podio en un circuito que ha sido coto de la marca de Borgo Panigale desde el año 2020 y además sin repetir piloto, el último, el español Jorge Martín, todavía ausente al estar aún recuperándose de su grave caída en Catar.

De hecho, de los tres primeros clasificados del campeonato, sólo Marc Márquez sabe lo que es ganar en Le Mans en MotoGP ya que lo hizo en 2014, 2018 y 2019, aunque su hermano y Bagnaia sí lo hicieron en Moto2. Además, la climatología podría jugar un papel clave con la amenaza de lluvia para el fin de semana y abrir algo más un abanico de opciones para batir a las diferentes Desmosedici, algo que sólo ha sido capaz de romper de momento Quartararo. El murciano Pedro Acosta (KTM) podrá ser de la partida tras recibir el ok médico tras operarse del síndrome compartimental en el brazo derecho.

González y rueda defienden liderato en moto2 y moto3

Por otro lado, en las categorías de Moto2 y Moto3 también hay dominio español gracias a Manuel González (Kalex) y a José Antonio Rueda (KTM), que defenderán sus lideratos ante sus compatriotas Arón Canet (Kalex) y Ángel Piqueras (KTM), respectivamente.

González salió fortalecido del Gran Premio de España y se colocó en cabeza del Mundial tras sumar su segunda victoria de la temporada tras la conseguida en el estreno en Tailandia, lo que le permitió superar a Canet por tan sólo siete puntos. El madrileño dominó la última carrera con 'pole' incluida y continuó con su regular y positivo arranque en el que ha subido al podio en cuatro de las cinco carreras.

Canet, por su parte, intentará rehacerse de su floja actuación en Jerez (8º) para intentar volver a coger el mando del Mundial, con el británico Jake Dixon (Boscoscuro) como tercera opción, aunque está a 20 puntos y sólo ha podido sumar 7 desde que encadenase los triunfos en Argentina y Austin.

En Moto3, de momento, todo está siendo un mano a mano entre las KTM de Rueda y Piqueras, con el andaluz ahora comandando el campeonato tras ganar ante su afición precisamente al valenciano, que fue segundo y está ahora a cuatro puntos.

Ambos pilotos españoles son los mejores en este inicio de campaña donde han sido los únicos en saborear triunfos, tres para Rueda y dos para Piqueras, por lo que ya han abierto una buena brecha de puntos en una categoría siempre muy igualada y donde el tercer clasificado, el australiano Joel Kelso, también a lomos de una KTM, está ya a más de una carrera de distancia (34 puntos) del liderato.