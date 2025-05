Bagur, campeón de España de tiro al plato: «Tengo 55 años y estoy en mi mejor momento»

«Sin duda que a mis 55 años estoy y me encuentro en mi mejor momento», manifestaba ayer el tirador menorquín, Joan Bagur, de regreso ya a Menorca y después de haber asombrado de nuevo en el Campeonato de España de Categorías Foso Olímpico celebrado en la ciudad de Granada. El veterano del tiro al plato se ha proclamado estos pasados días nuevo campeón de España en la categoría 2 española y de esta manera reedita el título nacional de la misma clase logrado el 2005, con 20 años menos a sus espaldas.

Bagur, que este pasado 2024 ya asombró en el Nacional absoluto celebrado en Catalunya tras colgarse una trabajada medalla de plata y ante tiradores profesionales, ha vuelto a demostrar en tierras andaluzas que protagoniza una segunda juventud en este deporte, en un Campeonato de España Foso Olímpico vivido con cerca de 250 tiradores inscritos. Y el representante menorquín superó y con creces el desafío, imponiéndose con 114+0+43+2 a los catalanes, Gerard Carrera y Daniel Fernández, en un evento duro y marcado a momentos por las condiciones climatológicas adversas.

El tirador insular, siempre con la modestia por bandera, hablaba ayer con este diario del oro español logrado en Granada. «Pienso que las claves para ganar este Campeonato de España y por mi buen momento son mi experiencia de saber aguantar la presión», señala, «muy contento por el logro. Yo siempre voy para ganar y este año estoy tirando muy bien y me da confianza y en las finales a un tiro me va muy bien», analiza Bagur, que exclama que, «la ambición no la pierdo nunca y la mía de este año es ganar un Nacional absoluto», asevera, reconociendo que en el tiro al plato, «hay muy pocos profesionales y es muy difícil serlo», dice, acordándose aún del año pasado cuando quedó segundo del Campeonato de España absoluto: «El árbitro se equivocó y me perjudicó cuando iba empatado con el primero, faltando diez platos para terminar. Tengo una ‘espinita’ clavada de no saber qué hubiera pasado de no equivocarse», zanja.