El menorquín Sergio Arriaza se cita con los 'top' del país en culturismo natural

Sábado marcado en rojo el de hoy para el ciutadellenc Sergio Arriaza Pons, nacido el año 2005 y que esta noche competirá en el certamen de culturismo natural que se celebra en la ciudad de Valencia. Arriaza estará en una de las grandes citas del culturismo natural esta temporada, el Iberian Natural Cup 2025 organizada por AECN e ICN Spain y tendrá lugar en el Teatro Banda Primitiva de Llíria.

El menorquín, de 19 años, 186 centímetros y 91 kilogramos, se cita con los mejores culturistas naturales de España dispuesto a intentar dar en tierras valencianas una exhibición de fuerza y dedicación.

Estreno competitivo

Arriaza se adentró en el mundo del gimnasio, enfocado a la hipertrofia, a los 16 años y este será su primer campeonato oficial, por lo que acumula ya seis meses bajo una dieta muy estricta. «Sin duda opté por el culturismo natural porque creo firmemente en el potencial del cuerpo humano sin necesidad de químicos ni artificiales. El culturismo tradicional antepone el físico a la salud», se sincera el ciutadellenc, cuyo objetivo no va más allá, «de vivir la experiencia en Llíria. Es un reto al mismo tiempo que un sueño que me obliga a salir de mi zona de confort, descubrir nuevos umbrales del dolor y darme cuenta de que no hay excusas para llevar una vida saludable porque quien quiera hacer algo buscará el modo, y quien no, encontrará una excusa», dice.