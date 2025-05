Carlos Sainz: "Ser sexto con potencial de quinto es una gran noticia"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que es «una gran noticia» poder empezar sexto el Gran Premio de Emilia-Romaña y que ve «el vaso medio lleno» a pesar de que les saliese «el tiro por la culata» en la Q3, donde no pudieron rentabilizar su estrategia, y cree que están mandando «buenas señales».

«Quizás nos hemos crecido demasiado con esa vuelta de Q2 de 15.1, que servía en ese momento para ser primero. Estoy muy contento con las sensaciones con el coche y con el ritmo que tenía hoy. Para la Q3 hemos querido arriesgar, hemos salido últimos para maximizar la evolución de la pista e intentar coger algún rebufo. Desgraciadamente, nos ha salido el tiro por la culata y hemos tenido que hacer un 'out lap' superrápido», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, cree que han «comprometido los neumáticos», aunque han logrado rodar «superrápido». «Hemos estado luchando con Gasly y con Antonelli en el 'out lap', saliéndonos casi por la hierba para intentar pasarles. Al final, la vuelta de Q3 nos ha salido rana y hemos hecho un 15.4 con el potencial de 15.1 o 15.0 que había. Veo el vaso medio lleno, porque tener el ritmo para hacer esa vuelta y estar otra vez sexto aquí, con el potencial de poder hacer quinto cerca de los coches de cabeza, es una gran noticia. Demuestra el progreso que estamos haciendo como equipo y yo también, con mi pilotaje y la dirección de 'setup' que voy llevando», indicó.

A pesar de todo, el madrileño saldrá sexto, mientras los dos pilotos de su exequipo, Ferrari, lo harán undécimo y duodécimo, después de no haber podido avanzar a la Q3. «Es la segunda carrera consecutiva delante de Ferrari, delante de un Red Bull y de un Mercedes. Estamos haciendo las cosas bien. Es solo mi sexta carrera con el equipo y ya estamos a un nivel muy alto», manifestó.

«Este es un circuito en el que necesitas confianza con el coche, y aunque me queden carreras todavía por delante para seguir mi periodo de adaptación me parece muy buena señal poder estar tan al límite del coche ya en un circuito como este. Hay que seguir así y seguir mejorando el coche, seguir mejorando yo, y si seguimos con esta tendencia iremos cada vez mejor», añadió.

Todo tras una sesión de clasificación en la que llegó a situarse primero en la Q2. «La adaptación continúa y este es un gran paso para mí, porque tenía muy buen ritmo en Q2. En Q3, si hubiese puesto la vuelta con el neumático de tocaba... Buenas señales que estamos mandando. Si me dices hace un año que estaríamos con un Williams luchando por los cinco primeros y dónde está Ferrari, dónde está algún Red Bull o algún Mercedes, no te lo crees. Lo que demuestra es que el trabajo duro, saber ir en la dirección correcta, mantener la calma en ciertos momentos, paga, y eso es lo que estamos haciendo», subrayó.

Por último, Sainz habló de por qué no utilizaron el neumático medio este sábado. «Lo pensamos, pero para nosotros el domingo es demasiado importante como para sacrificar el sábado. Sé desde los Libres 2, en los que probé el medio, que el medio es más rápido aquí a una vuelta, pero hemos decidido guardarlo nuevecito para mañana a ver si nos da algo. Otros pilotos han decidido usarlo, dado lo importante que es la calificación aquí. Mañana dirá quien tiene la razón o no. Yo quería usarlo también, si te digo la verdad, pero el equipo no me ha dejado. Ahora, a centrarse mañana y a ver qué tal», concluyó.