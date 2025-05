Carlos Sainz: "Me he adaptado más rápido de lo que pensaba, solo puede ir a mejor"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) defendió este jueves que este año se ha adaptado «antes o más rápido de lo que pensaba» por esa «tendencia de ir de menos a más», y confió en que «solo puede ir a mejor», cuando están centrados en «mejorar esa interacción piloto-ingeniero-estrategia».

«Es verdad que tengo esa tendencia de ir de menos a más. Tengo que decir que este año me he adaptado incluso antes o más rápido de lo que pensaba al coche y al equipo. No quiero decir que esa adaptación haya terminado, pero sí que las últimas carreras creo que está a un nivel muy alto», valoró el madrileño en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, Sainz lamentó que «los domingos las cosas no han acabado de acompañar», aunque cree que «solo puede ir a mejor». «Estamos intentando mejorar esa interacción piloto-ingeniero-estrategia, esas tres variantes, para intentar que los domingos no nos vuelvan a pasar las cosas que nos han pasado últimamente, y poder explotar de mejor manera el buen rendimiento que estoy teniendo tanto en 'qualy' como en carrera», analizó.