El CTT Alaior debate si renunciar al ascenso a Segunda División: «No podemos hacer esos viajes»

El Club Tennis Taula Alaior podría no ascender a Segunda División Nacional. O al menos eso hace indicar la postura de la RFETM (Real Federación Española de Tenis de Mesa), que ha deslizado a la entidad alaiorense que podría quedar encuadrada en el grupo vasco o andaluz debido a la actual falta de vacantes en el grupo catalán o madrileño.

Si llegara a producirse este escenario, el CTT Alaior tendría prácticamente imposible participar en la liga, ya que las conexiones de la Isla con estas comunidades autónomas durante la temporada son prácticamente inexistentes y obligarían al equipo a redoblar sus esfuerzos, teniendo que viajar fuera del fin de semana.

«Nosotros no somos profesionales, también tenemos un empleo fuera del tenis de mesa y no podemos hacer estos viajes», expresa uno de los integrantes y el líder del equipo, Paco de Haro.

Retirada de la competición

El propio De Haro ha estado intercambiando correos electrónicos y manteniendo varias reuniones con los representantes de la RFETM desde hace más de dos semanas.

El jugador del CTT Alaior les ha trasladado su deseo de poder competir en el grupo madrileño o catalán, que se ajustaría sin problema a las necesidades logísticas del conjunto menorquín. «Les hemos comentado que nosotros solo podríamos competir en Madrid o Catalunya. Si nos incluyen en Andalucía o Euskadi, ya les hemos dicho que rechazaríamos la plaza», explica De Haro.

No obstante, la RFETM interpretaría esta decisión como una retirada. En todo caso, el CTT Alaior se mantendría en la Liga Súper Balear y no ascendería. Habiéndola dominado con puño de hierro, se presume que podría volver a ganar y ascender. Pero si se diera el caso, no podría competir en Segunda Nacional la temporada inmediatamente posterior (2027-28) al haber declinado su participación en el curso 2025-26, por lo que volvería a estar en las mismas.

Fichajes apalabrados

De Haro lamenta una situación que no ocurriría en caso de que continuase vigente el sistema de años anteriores, por el cual los equipos baleares se incluían directamente en el grupo catalán o madrileño, según las necesidades de uno u otro grupo.

«No me extraña que no haya equipos baleares en la categoría. Tenía unos fichajes cerrados en Madrid y Barcelona, a la espera de confirmarse en julio dónde competiríamos, pero así es imposible hacer un presupuesto o fichar. A mediados de junio comunicaremos nuestra decisión», sentencia De Haro.