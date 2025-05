Carlos Sainz: "Las dos paradas en Mónaco no han cambiado nada y la gente manipula la carrera"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado décimo el Gran Premio de Mónaco, ha asegurado que las dos paradas obligatorias en el Principado «no han cambiado nada» y siguen permitiendo que la gente «manipule la carrera» haciendo tapones, como lo ha hecho su equipo, y ha confesado que ha «odiado a muerte» tener que ralentizar su ritmo para frenar a los Mercedes.

«No esperábamos que Lawson se pusiera a hacer el tapón para Hadjar tan pronto en carrera, lo que nos condicionaba a los dos coches. Hemos visto que si seguíamos así también nosotros perdíamos los puntos. Al final lo hemos tenido que hacer. No era algo que hubiésemos pensado tener que hacer, pero sí es algo que temíamos que los RB nos hiciesen a nosotros, como así ha sido», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, explicó que la obligación de hacer dos paradas en el Principado no ha solucionado el problema que siempre afecta al Gran Premio. «Se demuestra que las dos paradas no han cambiado nada y la carrera sigue siendo superaburrida y la gente manipula la carrera como la hemos manipulado nosotros o los demás con ritmos. Estoy muy disgustado con esta carrera y el deporte en general, porque no hemos corrido una carrera, hemos hecho lo que hemos querido», indicó.

Además, no descartó que puedan presentar una queja ante la FIA. «Si ponen una regla que dice que está prohibido manipular la carrera con el ritmo del piloto pues igual sí. Al final, estás manipulando los resultados. Hace 20 años en la Fórmula 1, por manipular resultados se impusieron muchas penalizaciones. Aquella vez se dijo que se sobrerreaccionó y 'qué horror para el deporte', y ahora se manipula la carrera todos los días aquí en Mónaco y no pasa nada. No digo que haya que hacer algo, pero si se quiere mejorar el deporte aquí en Mónaco hay que prohibir que lo hagan», subrayó.

«He odiado a muerte tener que ir a tres segundos de mi ritmo, pero como nos lo ha hecho Lawson y nos ha puesto 19 y 20 en la predicción de final, lo hemos tenido que hacer nosotros. O creamos una regla para que no se pueda hacerlo o si no todos los equipos lo empezarán a hacer ya descaradamente en Mónaco», apuntó.

El madrileño también habló del cambio de posiciones con su compañero Alex Albon. «Lo único que pedía al equipo es que, al tener yo un neumático medio nuevo y ser el que más cerca estaba del coche siguiente, si algo le pasaba al coche adelante, pinchaba, hacía un 'pit stop' y nos daba tiempo para colarnos octavo, mantenerme en esa lucha. Pero el equipo no ha querido, ha preferido ralentizarme y esperar a Alex, que había hecho el trabajo para mí, igual que se lo había hecho yo a él. Han decidido no ir a por el octavo, no han querido hacer el 'por si acaso'», expresó.

Aún así, la buena noticia para el equipo es que los dos Williams han terminado en los puntos. «Hoy el ritmo de carrera era muy bueno cuando hemos podido tirar, así que eso es algo con lo que me quedo. No era un día fácil, era muy difícil saber cuándo tirar, pero el coche ha ido bien en carrera», finalizó.