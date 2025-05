Jorge Martín decide ejecutar su cláusula liberatoria de Aprilia

El piloto español de MotoGP Jorge Martín comunicó este jueves que ha decidido ejercer su «derecho» a liberarse para 2026 y ejecutar dicha cláusula liberatoria del acuerdo con Aprilia, sin «conflicto ni reproches» y para «poder mirar hacia adelante con claridad», dejando claro que «en ningún momento» ha incumplido el contrato.

«En ningún momento he incumplido el contrato. Cuando lo firmamos, acordé con Aprilia que, si no se daban determinadas circunstancias, me reservaba el derecho a decidir mi futuro para 2026. Esta fue una condición esencial para aceptar la propuesta de contrato que me ofrecían en aquel momento», relató el piloto madrileño en un comunicado.

Estas palabras chocan con la nota de prensa lanzada por Aprilia hace una semana, en la que sostuvieron que 'Martinator' tiene contrato «válido y en vigor» y que por ello las dos partes deben «respetarlo hasta su vencimiento» a finales de la temporada 2026, por lo que pedían a otros equipos que se abstuvieran «de realizar ofertas a los pilotos con contrato».

Así salió al paso Aprilia Racing de las últimas informaciones sobre el actual campeón del mundo y, según adelantó 'motorsport.com', su deseo de ejercer una cláusula liberatoria de su contrato para dejar el equipo tras esta temporada 2025 por las bajas prestaciones de la moto.

Y este jueves Martín dejó claro que existe en el contrato con la fábrica italiana ese tipo de cláusula que, además, ejecutará de cara a 2026, cuando desea cambiar de marca. «Una de mis premisas era tener la posibilidad de probar la moto en circunstancias reales y entender la sintonía con el equipo y su metodología de trabajo. De esta manera me podía sentir cómodo firmando por dos años en lugar de uno, y por ello, incluimos esa condición», explicó el piloto.

«Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha que me viene establecida por contrato, he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026. Siempre lo he hecho desde el respeto, de forma clara y con la única intención de tomar el control sobre mi futuro como deportista profesional», comunicó el de San Sebastián de los Reyes.

Y también han sido un factor importante en su decisión las fuertes caídas en pretemporada y al inicio del curso, que provocaron al madrileño graves lesiones. Estas consecuencias, «si bien es cierto que no afectan» al acuerdo en sí, «sí han condicionado esta fase».

«Es por ello que he estado siempre abierto al diálogo con Aprilia para extender este periodo a un número determinado de grandes premios a partir de mi reincorporación a la competición. Todo ello con el objetivo de que ambas partes podamos darnos una segunda oportunidad y sentirnos cómodas antes de tomar una decisión de cara al 2026», confesó.

Martín defendió que «siempre» ha sido «honesto con Aprilia». «He valorado la moto, el equipo y el esfuerzo de todas las personas que forman parte del proyecto», dejó claro, por lo que pidió que se respete su «voluntad y el espíritu» de lo que acordó en su día con la fábrica italiana.

«No hay conflicto ni reproches. Solo quiero poder mirar hacia adelante con claridad, después de haber pasado momentos muy difíciles y una lesión muy grave, y seguir dando lo mejor de mí dentro y fuera de la pista», concluyó el comunicado de 'Martinator'.