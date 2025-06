Nuevo tropiezo de Gemma Triay en Buenos Aires

De nuevo Claudia Fernández y Bea González. Como ya ocurriera la semana pasada en la gran final del Premier Padel de Asunción, en Paraguay, la alaiorenca Gemma Triay y la argetina Delfi Brea se han topado esta madrugada del sábado al domingo con Claudia Fernández y Bea González, quienes han apeado a Triay y Brea de la finalísima del torneo de Buenos Aires.

Desde el país de nacimiento de Brea, donde no hay manera de levantar un título a nivel personal, la dupla de la menorquina ha caído en las semifinales argentinas por un claro 6-4 6-3, en algo menos de dos horas de partido en el que siempre fueron por delante en el marcador, con Triay y Brea yendo a remolque sin encontrar buenas sensaciones en pista.

Definitivamente, la ex compañera de la alaiorenca y la ex Brea parece que en este Premier Padel 2025 parece que les han tomado la medida, después de haberlas ganado ya este curso en tres de los cuatro encuentros en los que se han visto las caras. De momento, la gira sudamericana no ha sentado muy bien a Triay y Brea.